"경찰들 버스 세우고, 대규모 마약 검사"...'아시안게임 金' 양민혁과 베스테를로 대체 무슨 일인가, 원정 이동 중 깜짝 경험 "모든 짐 다 꺼냈다"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]양민혁과 베스테를로 선수단이 당황스러운 일을 겪었다.

벨기에의 HLN은 최근 '베스테를로의 팀 버스가 안더레흐트로 향하던 중 약물 검사를 위해 정차해야 했다'고 보도했다.

HLN은 '베스테를로 선수단은 안더레흐트로 향하던 버스 안에서 경찰이 마약 검사를 위해 차를 세웠고, 선수들은 짐 검사를 받는 동안 줄을 서서 기다려야 했다'며 '경찰은 갑작스럽게 여객 운송 수단을 점검했다. 구단 소속 차량을 포함하여 총 43대의 택시와 26대의 버스를 검사했다'고 전했다.

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사진=HLN 캡처

이어 '이는 매년 박람회가 열리는 장소로서 선수단은 모두 버스에서 내려 버스 앞에 줄을 서야 했다. 모든 배낭과 짐도 일렬로 늘어놓았고, 마약 탐지견을 동반한 경찰은 버스와 장비를 샅샅이 검사했다. 황당한 장면들이 연출되었지만, 선수들은 그 속에서 즐거운 모습이었다'고 덧붙였다.

앞서 1일 열린 베스테를로와 안더레흐트의 경기를 앞두고 베스테를로 선수단은 안데레흐트쪽으로 이동하며 마약 검사를 받은 것으로 보인다. 팬들은 "법 앞에서 선수들도 모두 평등했다"는 반응과 "돈과 시간을 낭비했다. 선수들은 그런 범죄와 연결될 가능성이 거의 없다"는 반응이 교차했다.

사진=HLN 캡처

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한편 양민혁은 최근에서도 베스테를로에서 입지를 넓히지 못하고 있다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 수확한 이후 팀에 복귀한 양민혁은 로얄 앤트워프전을 시작으로 꾸준히 경기에는 나서고 있다. 리그컵 경기에는 선발 출전 기회를 잡기도 했다. 하지만 좀처럼 득점이 없다. 앤트워프전에서 터진 기막힌 득점이 처음이자 마지막 골이었다.

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양민혁으로서는 위기인 셈이다. 올 시즌 임대는 확실한 성과가 필요하다. 앞서 2024년 12월 토트넘 입단 이후 좀처럼 임대에서 결과물을 만들지 못한 양민혁이다. 특히 지난 시즌에는 포츠머스와 코번트리 시티 임대를 떠나서 기대 이하의 모습을 보였다. 코번트리에서는 3경기 출전 이후 완전히 제외되는 등 어려움이 컸다. 베스테를로에서 남은 시즌 활약 여부에 따라 토트넘 1군 진입 여부를 가를 수 있는 상황, 양민혁으로서는 반등이 절실할 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com