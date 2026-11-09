[오피셜]끝내 공식발표, '韓 국가대표 핵심' 김민재의 든든한 동료 또 무너졌다...'불혹의 수문장' 노이어, 2026년 복귀 불가

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]마누엘 노이어가 새해 전까지 복귀하기는 어려울 전망이다.

바이에른 뮌헨은 8일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '마누엘 노이어가 당분간 부상으로 출전이 불가능하다'고 공식 발표했다.

바이에른은 '노이어는 당분간 경기에 출전할 수 없게 됐다. 그는 지난 마인츠전에서 오른발 인대 파열 부사을 당했다. 이를 바이에른 의료진이 파악했다. 이후 그는 전반 종료 전 교체됐다'고 전했다.

Advertisement

AFP연합뉴스

바이에른 소식에 정통한 플로리안 플레텐베르크 기자도 개인 SNS를 통해 '노이어는 최소 6주 동안 결장할 예정이다'며 '따라서 노이어는 2026년 남은 기간에는 모두 결장할 것으로 보인다. 올해는 더는 출전할 계획이 없다. 그의 계약은 내년 여름에 만료되며, 시즌이 끝나고 은퇴할 가능성이 매우 크다'고 설명했다.

2006년 샬케에서 프로에 데뷔한 노이어는 2009년 독일 대표팀에 처음으로 발탁됐다. 2011년 바이에른 뮌헨으로 이적한 그는 2014 브라질월드컵에서 독일의 통산 4번째 우승에 공헌하면서 세계적 골키퍼로 발돋움 했다. 바이에른에서의 커리어도 상당하다. 분데스리가 11연패 및 유럽챔피언스리그 2회 우승을 기록했고, 독일 올해의 선수상도 2회 수상하는 등 골키퍼로서 최고의 반열에 올랐다.

AFP연합뉴스

Advertisement

다만 세월의 흐름을 거스를 수는 없었다. 이미 40세인 노이어는 지난 시즌에도 부상 등의 문제를 겪으며 출전에 어려움이 있었다. 그럼에도 기량은 꾸준히 유지했다. 지난 시즌 분데스리가 22경기에서 20실점, 클린시트 7회로 녹슬지 않은 경기력을 과시하기도 했다. 2026년 북중미월드컵을 앞두고 대표팀에 복귀하는 등 정상급 활약에 팬들은 박수를 보냈다. 하지만 올 시즌도 부상 문제를 피할 수는 없었다. 7일 열린 마인츠전에서 선발 출전했던 노이어는 전반을 미쳐 다 소화하지 못하고 부상으로 교체됐다. 마인츠전이 2026년 마지막 경기가 됐다.

Advertisement

이번 부상으로 인해 노이어의 현역 마감 가능성에도 다시 관심이 쏠리게 됐다. 바이에른과의 계약이 2027년 여름에 만료되는 상황, 노이어가 부상 등 여러 문제를 겪으면서 은퇴에 무게를 두고 있다는 소리까지 나오고 있다. 앞서 노이어는 지난여름 빌트와의 인터뷰에서도 "지난 시즌을 마친 뒤 은퇴할 가능성은 85% 정도였다"고 밝힌 바 있다. 바이에른 팬들로서는 노이어와의 이별을 고려해야 할 시점이 다가온 셈이다. 노이어의 부상 복귀 후 활약 등 그의 여정은 더 많은 관심을 받을 예정이다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com