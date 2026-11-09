'대충격, 이런 막장 기적 드라마를 봤나' 0-2→2-2→2-4→4-4 맨유, 애스턴 빌라와 역대급 난타전 무승부..조커 도르구 극적 동점골→리그 18위 유지

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Aston Villa - Old Trafford, Manchester, Britain - November 8, 2026 Manchester United's Patrick Dorgu celebrates scoring their fourth goal with Leny Yoro REUTERS/Jon Super EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Manchester United's English head coach Michael Carrick reacts during the English Premier League football match between Manchester United and Aston Villa at Old Trafford in Manchester, north west England, on November 8, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Manchester United's Patrick Dorgu, left, celebrates after scoring his side's fourth goal during the English Premier League soccer match between Manchester United and Aston Villa in Manchester, England, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Ian Hodgson)

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[스포츠조선 노주환 기자]총 8골을 주고받은 역대급 경기였다. 0-2→2-2→2-4→4-4. 2골 차로 도망가면 다시 따라가는 '미친' 경기였다. 맨체스터 유나이티드가 두 골 차 열세를 두 번이나 극복하며 애스톤 빌라와 비겼다.

맨유가 9일(한국시각) 영국 맨체스터 올드 트래포드에서 벌어진 애스턴 빌라와의 2026~2027시즌 프리미어리그 10라운드 홈 경기서 난타전 끝에 4대4 무승부를 기록했다. 맨유는 이번 시즌 리그 10경기서 1승5무4패, 승점 8점으로 18위를 달렸다. 맨유는 1972~1973시즌 이후 처음으로 개막 10경기에서 리그 1승에 그치는 역대급 부진을 이어갔다.

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Aston Villa - Old Trafford, Manchester, Britain - November 8, 2026 Aston Villa's Alysson Eduard celebrates scoring their first goal with John McGinn and Johan Manzambi REUTERS/Jon Super EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

지난 주중 AS로마와의 유럽챔피언스리그 경기서 3대2 역전 드라마를 썼던 맨유는 애스턴 빌라를 맞아 다시 수비가 흔들렸다. 경기 시작 4분 만에 두골을 얻어맞았다.

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전반 1분, 애스턴 빌라 알리송에게 첫 골을 내줬다. 3분 후 니콜라스 잭슨이 두번째 골을 터트렸다. 알리송의 슛을 맨유 수문장 라멘스가 쳐낸 걸 잭슨이 가볍게 밀어 넣었다.

홈팀 맨유도 가만 있지 않았다. 전반 16분 마테우스 쿠냐가 유도한 페널티킥을 주장 브루노 페르난데스가 차 넣어 1-2로 추격했다. 그리고 전반 44분 누사이르 마즈라위의 스루패스를 유리 틸레만스가 논스톱으로 차 넣어 2-2를 만들었다. 두 팀은 전반전, 치열한 승부 끝에 2-2로 마쳤다. 공격수들의 집중력이 수비수를 넘어섰다.

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Aston Villa - Old Trafford, Manchester, Britain - November 8, 2026 Manchester United's Joshua Zirkzee celebrates after Patrick Dorgu scores their fourth goal REUTERS/Jon Super EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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후반전도 똑같은 흐름이 펼쳐졌다. 애스턴 빌라가 먼저 두 골을 도망갔다. 후반 시작 직후 불과 3분 만에 디오구 달롯의 무모한 태클로 알리송을 넘어뜨리며 존 맥긴에게 페널티킥이 주어졌다. 맥긴이 3-2를 만들었다. 5분 뒤, 혼전 상황의 세트피스에서 레니 요로(맨유)의 헤더가 골키퍼를 맞고 골대 상단을 강타했고, 레온 고레츠카가 쇄도하며 밀어넣어 4-2로 2골차로 달아났다.

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마이클 캐릭 감독의 맨유는 다급해졌다. 메이슨 마운트, 패트릭 도르구, 시 레이시 그리고 조슈아 지르크지까지 투입했다. 사실상 패색이 짙었다. 그런데 후반 추가시간에 기적이 일어났다. 지르크지가 후반 추가 시간 2분에 골망을 흔들었다. 3-4로 추격했고, 4분 후 골키퍼까지 코너킥 공격에 가담한 상황에서 도르구의 극적인 동점골이 터졌다.

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Aston Villa - Old Trafford, Manchester, Britain - November 8, 2026 Manchester United's Noussair Mazraoui, Patrick Dorgu and Ayden Heaven after the match REUTERS/Jon Super EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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애스턴 빌라 사령탑 우나이 에메리의 프리미어리그 200번째 경기는 매우 인상적이었다. 애스턴 빌라는 이번 무승부로 리그 6경기 무패 행진(3승3무)을 이어갔다. 애스턴 빌라는 승점 13점으로 리그 10위를 달렸다. 두 팀은 A매치 브레이크에 들어갔다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com