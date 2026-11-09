'4-4 극장 무승부→개막 10경기 1승→리그 18위' 맨유 경영진, 마이클 캐릭에게 기회를 더 줄까..단호한 감독 "(자진 사퇴) 그런 일은 없다"

epa13363509 Manchester United manager Michael Carrick reacts after the English Premier League match between Manchester United and Aston Villa in Manchester, Britain, 08 November 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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[스포츠조선 노주환 기자]"(자진 사퇴) 그런 일은 없을 것이다."

시즌 개막 후 역대급 부진을 이어가고 있는 EPL 맨체스터 유나이티드 사령탑 마이클 캐릭 감독이 자진 사퇴 가능성을 일축했다.

맨유는 9일(한국시각) 영국 맨체스터 올드 트래포드에서 벌어진 애스턴 빌라와의 2026~2027시즌 프리미어리그 10라운드 홈 경기서 난타전 끝에 극적으로 4대4로 비겼다. 패색이 짙었던 경기를 후반 추가시간에 2골을 만회하면서 무승부로 패배를 모면했다. 하지만 승리하지 못하면서 개막 후 10경기서 1승5무4패, 승점 8점 리그 18위에 머물렀다. 맨유는 A매치 브레이크에 들어갔다. 맨유 구단 경영진은 감독 교체를 다시 고민할 시점이다.

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epa13363789 Manchester United manager Michael Carrick reacts during the English Premier League match between Manchester United and Aston Villa in Manchester, Britain, 08 November 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

캐릭 감독은 애스턴 빌라전 후 매체 스카이스포츠와의 인터뷰에서 거취에 대해 분명히 밝혔다. 자신이 스스로 물러나지는 않을 것이라고 했다. 그는 "우리는 경기를 이기지 못했다. 하지만 앞으로 나아가며 우리가 해오던 일들을 계속 다듬고, 오늘 경기에서 보여준 많은 좋은 점들을 살려나갈 것이다. 몇 가지 부분을 보완해서 승리를 시작하겠다"고 말했다.

또 캐릭 감독은 "경기를 이기지 못해 실망스럽다. 우리는 오늘 상당 부분 더 나은 팀이었다. 우리가 내준 실점으로 스스로 경기를 어렵게 만들었다. 한 골도 아니고 연속으로 두 골을 내주며 어려운 상황에 처했다. 지난 경기에서도 그렇게 하더니 오늘도 그랬다. 다시 경기를 따라잡았고 결국 마지막에는 승리할 수도 있었다"면서 "경기의 여러 국면에서 우리가 다잡아야 할 순간들이 있으며, 상대 팀들이 평소라면 경기 중에 쉽게 넣지 못할 골들을 우리가 내주고 있다. 그 부분을 보완한다면 경기 내용에는 좋은 점들이 많았다. 우리가 더 나은 팀이었다고 생각하지만, 지금처럼 실점하는 것은 전혀 도움이 되지 않았다"고 말했다.

epa13363790 Manchester United manager Michael Carrick (C) speaks with Matheus Cunha of Manchester United (L) during the English Premier League match between Manchester United and Aston Villa in Manchester, Britain, 08 November 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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또 그는 "오늘 우리가 내준 골들은 확실히 보완해야 한다. 스스로 어려움을 자초하고 있으며 경기마다 너무 많은 짐을 떠안고 있다"면서 "(실점이)너무 많았다. 그것은 명백하며 우리도 잘 알고 있다. 바로잡아야 할 부분"이라고 말했다. 캐릭 감독은 "우리 선수들의 성품과 축구의 질이 마음에 들었다. 경기의 대부분을 주도했고 박스 안을 공략하며 슛을 날리고 찬스를 만들었다. 0-2로 끌려간 상황과 최근 좋지 않은 성적에서 출발했음에도 선수들은 좋은 축구를 펼쳤고 압박도 잘했다. 경기의 많은 부분이 우리가 원하는 대로 흘러갔다"고 평가했다.

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epa13363662 Manchester United manager Michael Carrick reacts during the English Premier League match between Manchester United and Aston Villa in Manchester, Britain, 08 November 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

캐릭 감독은 맨유 홈팬들에 대해 "팬들은 선수들 바로 뒤에서 열렬히 지지하고 있다. 우리가 뭔가를 보여주기를 간절히 바라고 있다. 때로는 좌절감과 실망감도 있고 우리 모두 그것을 느끼지만, 팬들은 끝까지 선수들 곁을 지켜주었다. 오늘 끝까지 그랬고 우리 모두 그것을 체감하고 있다"고 말했다. 그는 강등권 싸움 가능성에 대해 "지금은 11월이다. 상황과 성적이 마음에 들지는 않지만 우리는 분명히 이 상황을 바꿀 수 있다"고 말했다.

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그는 영국 매체 BBC와의 인터뷰에서 동점골을 뽑은 패트릭 도르구에 대해 "그를 보유하고 있다는 것은 좋은 일이며, 우리는 그의 기용 방식을 조심스럽게 다뤄왔다. 그가 교체로 들어가 변화를 만들어 냈다"고 평가했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com