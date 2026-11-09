'맨체스터 시티 3위 추락→구단 역대 최고 2위 도약' '미친' 상승세 브라이턴, 맨유가 예의주시하는 휘르첼러 감독 "팬들을 흥분시키는 게 우리 임무"

Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Brentford - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - November 8, 2026 Brighton and Hove Albion manager Fabian Hurzeler celebrates after the match REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Brentford - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - November 8, 2026 Brighton and Hove Albion's Pascal Gross celebrates scoring their second goal with Charalampos Kostoulas Action Images via Reuters/Matthew Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL브라이턴의 상승세가 놀랍다. 최근 3연패로 부진한 맨체스터 시티를 끌어내리면서 리그 2위로 도약했다.

브라이턴은 8일(한국시각)영국 브라이턴 아멕스 스타디움에서 벌어진 브렌트퍼드와의 2026~2027시즌 프리미어리그 10라운드 홈 경기서 2대0 승리했다. 브라이턴은 전반 15분 디에고 고메스의 선제골로 기선을 제압했고, 전반 종료 직전 파스칼 그로스가 쐐기 페널티킥을 성공시켰다. 브렌트퍼드는 전반 23분 티아고 로드리게스가 레드카드를 받아 수적 열세로 자멸했다. 이번 승리로 브라이턴은 개막 10경기서 7승1무2패, 승점 22점으로 맨시티(승점 21)을 제치고 2위로 뛰어올랐다. 선두 아스널(승점 27)과의 승점 차는 5점이다.

브라이턴은 2부 리그에서 승격한 지 10년이 채 되지 않은 클럽이다. 중간 순위 2위는 브라이턴의 역대 최고 프리미어리그 시즌 초반 성적이다. 로이터통신은 브라이턴 팬들은 이로 인해 이뤄지기 힘든 우승 도전을 꿈꾸게 됐다고 전했다.

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Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Brentford - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - November 8, 2026 Brighton and Hove Albion's Diego Gomez celebrates scoring their first goal Action Images via Reuters/Matthew Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

하지만 독일 출신의 그로스는 "우리는 우승 경쟁을 하는 게 아니다. 시즌을 정말 잘 시작했다. 이제 시즌 초반일 뿐이다. 프리미어리그를 보면 그 격차와 결과를 알 수 있다. 우리는 아직 자만하지 않는다"고 말했다. 또 그는 "매 경기 우리는 많은 고통을 겪어야 한다. 때로는 흐름을 타기도 한다. A매치 휴식기에 돌입하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다.

이번 시즌 브라이턴은 26골로 프리미어리그에서 가장 많은 골을 넣고 있다. 맨시티(21골) 아스널(15골) 보다 많다. 실점은 7골로 아스널(5실점) 다음이다. 브라이턴은 이번 시즌 리그와 유럽 클럽대항전(컨퍼런스리그)를 병행하고 있다. 지난 시즌 리그 8위를 했다. 독일 출신 젊은 사령탑 파비안 휘르첼러 감독(브라이턴)은 빡빡한 일정에도 팀을 훌륭하게 이끌고 있다. 지난주 맨체스터 시티 원정 승리 이후 주중에는 스페인으로 이동해 헤타페를 꺾었다. 그리고 다시 홈에서 브렌트퍼드까지 잡았다.

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2024년 만 31세의 나이로 브라이턴 지휘봉을 잡은 그는 팬들이 꿈을 꿀 자격이 있다고 말했다. 휘르첼러 감독은 "팬들은 우리의 경기를 볼 때 항상 흥분해야 하며, 팬들을 흥분시키는 것이 우리의 임무"라며 "나는 항상 팬들이 꿈을 꿀 수 있고, 우리에게 높은 기대를 품을 수 있다고 말한다. 하지만 그것들은 우리가 통제할 수 없는 부분들"이라고 말했다. 브라이턴의 도약을 이끌고 있는 휘르첼러 감독은 맨체스터 유나이티드 등 빅클럽의 주목을 한몸에 받고 있다. 실제로 맨유 차기 감독 후보군에 포함돼 있는 것으로 알려졌다.

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Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Brentford - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - November 8, 2026 Brighton and Hove Albion's Diego Gomez celebrates scoring their first goal with Chema Andres and Pascal Gross Action Images via Reuters/Matthew Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

브라이턴은 A매치 브레이크이후 헐 시티, 뉴캐슬 유나이티드, 노팅엄 포레스트 등 만나게 된다. 휘르첼러 감독은 "선수 개인 뿐만 아니라 팀 전체가 발전할 수 있는 순간과 국면이 있다. 그것이 우리의 주된 초점이다. 처음부터 그랬고 지금도 그럴 것이며, 남은 시즌 동안에도 마찬가지"라고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com