'올드 트래포드 4-4 막장 무승부' 맨체스터 유나이티드 제안을 사실상 거절한 애스턴 빌라 에메리 감독 "그들은 좋은 선수를 보유, 다시 살아날 것이다"

Aston Villa's head coach Unai Emery reacts during the English Premier League soccer match between Manchester United and Aston Villa in Manchester, England, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Ian Hodgson)

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Aston Villa - Old Trafford, Manchester, Britain - November 8, 2026 Aston Villa manager Unai Emery and Manchester United manager Michael Carrick REUTERS/Jon Super EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]"맨유는 좋은 선수들을 보유하고 있다. 그들은 다시 살아날 것이다."

맨체스터 유나이티드 원정에서 다 잡은 경기를 놓친 애스턴 빌라 사령탑 우나이 에미리 감독은 좀 허탈한 표정을 지었다. 어려운 맨유 원정에서 승점 3점이 아닌 1점을 챙겼기 때문이다. 순식간이 2점을 날려버렸다.

애스턴 빌라는 9일(한국시각) 영국 맨체스터 올드 트래포드에서 벌어진 맨유와의 2026~2027시즌 프리미어리그 10라운드 원정 경기서 난타전 끝에 4대4로 비겼다. 전반 2-0으로 앞서다가 2골을 내주며 2-2가 됐고, 후반에 다시 2골을 먼저 넣어 4-2로 앞서 승리를 눈앞에 뒀다. 하지만 홈팀 맨유가 후반 추가시간에 2골을 넣어 4대4 무승부로 경기를 마쳤다. 애스턴 빌라는 개막 10경기서 승점 13점으로 리그 10위를 달렸다. 맨유는 승점 8점으로 리그 18위로 부진하다.

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epa13363501 Aston Villa Manager Unai Emery walks off the pitch before the final-whistle during the English Premier League match between Manchester United and Aston Villa in Manchester, Britain, 08 November 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

스페인 출신인 우나이 에메리 감독은 최근 맨유 경영진의 차기 감독 후보군에 오른 것으로 알려졌다. 그러나 그는 애스턴 빌라와 장기 프로젝트를 함께 하기로 결정했다. 맨유로 가지 않겠다는 의지를 드러낸 것이다. 그는 극적 무승부 후 영국 매체 BBC와의 인터뷰에서 "실망스럽지만 우리는 나아간다. 이 경기를 분석해야 한다. 깊이 있게 분석하는 것이 매우 중요하다. 전반에는 아주 잘 시작했지만 상대가 밀어붙였다. 우리는 회복력을 보였다. 후반에 변화를 시도했다. 아주 잘 시작해서 다시 두 골을 넣었다. 우리가 마지막 6분 동안 무너졌다. 두 골을 내준 것은 매우 실망스럽다. 그것은 하나의 과정이다. 골키퍼 역시 적응 중이지만 여전히 할 일이 남아 있다. 상대가 우리를 차단할 때 어떻게 수비해야 하는지 배워야 한다. 다른 나라에서는 파울일 수도 있지만 여기서는 아니다"고 말했다.

또 그는 "오늘 우리는 올드 트래포드에서 맨유를 상대했다. 그들은 점점 나아지고 있다. 90분 동안 어떻게 경기를 운영했는지, 우리는 계속해서 개선하고 자신감을 가져야 한다. 전반전을 어떻게 관리할 수 있었으며, 우리가 했던 것보다 어떻게 그들을 더 잘 막을 수 있을 지 고민해야 한다"고 말했다. 에메리 감독은 또 "맨유는 아주 좋은 선수들을 보유하고 있고 분위기는 늘 환상적이다. 그들은 좋은 감각과 자신감을 느끼고 있었고 유럽챔피언스리그를 치르고 있다. 그들은 다시 살아날 것"이라고 말했다.

epa13363315 Aston Villa Manager Unai Emery reacts during the English Premier League match between Manchester United and Aston Villa in Manchester, Britain, 08 November 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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에메리 감독은 스카이스포츠와의 인터뷰에선 "매우 어려운 경기였다. 우리는 잘 싸웠고 두 골을 넣은 후 전반전에 고전했다. 후반전에는 경기를 이기기 위해 좋은 균형을 유지했다. 두 골을 더 넣었고 마지막 6분 동안 경기를 통제하고 있을 때 그들이 두 골을 넣었다. 그들은 할 수 있다. 그들은 로마를 상대로도 해냈다"고 말했다. 맨유는 지난 주중 AS로마(이탈리아)와의 유럽챔피언스리그 경기에서 3대2 역전 드라마를 썼다.

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그는 또 "90분까지 4-2로 이기고 있었고, 그후 무승부가 되었기에 실망스럽다. 최근 경기에서 3승3무를 기록하며 잘하고 있기에 결과를 받아들인다. 하지만 오늘 우리는 승점 2점을 잃었다. 우리는 비록 승리를 놓쳤을지라도 계속해서 과정을 밟아 나아가야 하므로 긍정적이어야 한다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com