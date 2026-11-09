'토트넘 굴욕' 프랭크, 드디어 '실업자 신세' 탈출하나…'4연패' 팰리스, 최하위 추락→유력 후보 급부상, 거취 결정 내부 회의

3일 서울월드컵경기장에서 열린 토트넘과 뉴캐슬의 경기, 경기를 앞둔 토트넘 토마스 프랭크 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.08.03/

로이터 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]크리스털 팰리스가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4연패의 늪에 빠졌다.

팰리스는 9일(이하 한국시각) 영국 런던의 셀허스트 파크에서 끝난 리버풀과의 2026~2027시즌 EPL 10라운드에서 1대3으로 완패했다. 미래가 보이지 않을 정도로 암울하다.

승점 7점(2승1무7패)의 팰리스는 20개 구단 가운데 최하위다. 이대로면 강등이다. 팰리스는 이번 시즌 프랑스 출신의 피에르 사주 감독이 지휘봉을 잡았다. 하지만 벼랑 끝 위기다.

Advertisement

영국의 'BBC'는 '사주 감독은 부임 5개월 만에 경질 위기에 처해 있다. 팰리스는 이번 시즌 리그 10경기에서 단 2승만을 거두었다'며 '팰리스는 사주의 미래와 그의 후임자를 결정하기 위한 내부 회의를 개최했다'고 보도했다.

이미 후보도 나왔다. 'BBC'는 '토트넘과 브렌트포드의 전 감독인 토마스 프랭크가 유력한 후보로 거론되고 있으며, 노팅엄 포레스트를 이끈 션 다이치 역시 내부적으로 지지를 받고 있다'고 전했다.

Advertisement

브렌트포드를 성공적으로 이끈 프랭크 감독은 지난해 6월 토트넘의 지휘봉을 잡았지만 한 시즌을 채우지 못하고, 올해 2월 경질됐다. 다이치 감독 EPL에서 잔뼈까 굵다. 둘다 현재 무직이며, 즉시 팀을 이끌 수 있다.

Advertisement

AFP 연합뉴스

팰리스는 수비에서 총체적인 난국이다. 최다인 24골을 실점했다. 팰리스는 지난 시즌 유로파 컨퍼런스리그 우승으로 올 시즌 유로파리그 무대에도 올랐다. 그러나 4경기에서 단 1승(2무1패)에 그쳐 21위에 머물러 있다.

Advertisement

사주 감독이 해임된다면, 이번 시즌 1호 경질 사령탑의 불명예를 안는다. 그는 노팅엄으로 말을 갈아 탄 올리버 글라스너 감독의 후임으로 지난 6월 3년 계약에 성공했다.

사주 감독은 경질 위기에는 선을 그었다. 그는 리버풀전 후 "꿈에서 악몽으로 떨어진 건 아니다. 나는 그런 감정을 느끼지 않는다. 그저 내 일에 집중하고 있고, 해결책을 찾기 위해 해야 할 일에만 몰두하고 있다"고 말했다.

Advertisement

그리고 "결과가 수준에 미치지 못하고 있고, 특히 경기 방식 면에서 더 노력해야 한다는 것을 알고 있다. 그래야만 발전할 수 있을 거다"라고 강조했다.

팰리스는 지난달 11일 이후 리그에서 승리를 거두지 못하고 있다. 난적 브라이턴에 0대5로 대패한 것이 연패의 시작이었다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com