'환상 아웃프런트킥→선제골 기점' 이강인, 바르샤 상대로도 창의성 폭발+맹활약에도 60분 칼교체, 스페인 언론 '왼발 기량 대단해, 더 자주볼 수 있어야'...아틀레티코, 바르샤에 1-2 역전패

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[스포츠조선 박찬준 기자]'골든보이' 이강인이 선제골에 기여했지만, 팀의 패배를 막지는 못했다.

이강인의 아틀레티코 마드리드는 9일 오전 5시(한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 바르셀로나와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 12라운드 홈 경기에서 1대2로 역전패를 당했다. 라리가 1, 2위간 맞대결로 관심을 모은 이날 경기에서 아틀레티코는 줄리아노 시메오네가 선제골을 넣었지만, 페르민 로페스에게 멀티골을 내주며 패했다.

바르셀로나는 승점 33점으로 아틀레티코와의 승점차를 5점으로 벌렸다. 아틀레티코는 이날 패배로 지난 유럽챔피언스리그 바이에른 뮌헨전 패배에 이어 공식전 2연패에 빠지며, 3위까지 추락했다. 레알 마드리드는 3위로 올라섰다.

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이날 이강인은 선발 출전했다. 지난 바이에른 뮌헨전에서 선발로 뛰지 않은 이강인은 이날 훌리안 알바레스와 함께 최전방 투톱으로 뛰었다. 이강인은 전반 맹활약을 펼쳤다. 특유의 창의성 넘치는 플레이로 아틀레티코 공격을 이끌었다. 상대의 강한 압박에도 흔들리지 않은 이강인은 오른쪽에서 상대 수비를 끌어들인 후 정확한 반대 전환 패스로 빠르게 템포를 올렸다.

선제골 역시 이강인의 왼발에서 비롯됐다. 오른쪽에서 감각적인 왼발 아웃프런트킥으로 반대쪽에서 파고들던 알바레스에게 정확히 연결했다. 알바레스가 다시 중앙으로 크로스했고 시메오네가 달려들며 오른발로 마무리했다. 이강인의 센스 넘치는 플레이가 만들어낸 선제골이었다. 이강인은 뿐만 아니라 전반 초반 여려차례 날카로운 패스를 통해 기회를 만들어냈다.

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이강인은 이날 후반 15분 알렉산데르 쇠를로트와 교체됐다. 60분간 그라운드를 누빈 이강인은 슛 1회(유효슛), 패스 성공률 89%, 드리블 성공 1회 등을 기록했다. 축구 통계매체 '풋몹'은 이강인에게 평점 6.6점을 부여했다. '소파스코어'는 평점 6.9점을 줬다. 활약에 비해서는 다소 박한 평점이었다. 이강인이 교체아웃된 후 아틀레티코의 공격이 힘을 잃었다는 것을 감안하면 더욱 그렇다.

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소파스코어는 아틀레티코에서는 시메오네에게 7.7점으로 팀내 최고 평점을 매겼다. 알바레스는 7.3점이었다. 바르셀로나에서는 멀티골을 넣은 로페스가 8.4점으로 최고 평점을 받았다. 라민 야말이 7.7점, 페드리가 7.3점으로 그 뒤를 이었다.

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경기 후 스페인 현지 언론은 이강인의 경기력을 긍정적으로 평가했다. 스페인 'AS'는 '이강인은 지난 시즌 토너먼트 경기에서 바르셀로나에 큰 타격을 입혔던 그리즈만의 역할을 맡아 수행해야 했다. 볼을 소유하며 더 많은 연속성을 가져갈 수 있는 자리를 여전히 찾아가는 중이지만, 그가 볼에 관여할 때마다 팀의 플레이가 살아난다. 줄리아노의 골 장면처럼 측면을 전환하고, 비어 있는 공간을 찾으며, 동료들의 공간 침투를 유도한다'고 평가했다. 이어 '왼발에 담긴 기량이 대단하며, 이를 그라운드에서 더 자주 볼 수 있어야 한다'고 덧붙였다.

아틀레티코는 이날 4-4-2 포메이션을 가동했다. 이강인과 알바레스가 투톱을 이루고, 알렉스 바에나, 파블로 바리오스, 코케, 시메오네가 중원을 꾸렸다. 포백은 알레한드로 그리말도, 다비드 한츠코, 마르크 푸빌, 마르코스 요렌테가 형성했다. 골문은 얀 오블락이 지켰다.

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이에 맞서는 바르셀로나는 4-3-3 포메이션으로 나섰다. 야말, 하피냐, 앤서니 고든이 공격진을 구성했다. 페드리, 마르크 베르날, 로페스가 중원에 자리했다. 브리안 파리냐스, 파우 쿠바르시, 제라르 마르틴, 주앙 칸셀루가 포백을 꾸렸고, 골키퍼 장갑은 주안 가르시아가 꼈다.

초반 아틀레티코가 경기를 주도했다. 이강인을 앞세운 아틀레티코는 전반 5분 알바레스가 결정적 일대일 찬스를 맞았지만, 득점에 실패했다. 1분 뒤 코너킥 상황에서 푸빌이 강력한 헤더를 시도했지만, 골대를 맞고 나왔다.

바르셀로나가 반격했다. 7분 페드리가 중앙에서 때린 날카로운 왼발 슈팅이 골대를 맞고 나왔다. 위기를 넘긴 아틀레티코가 10분 선제골을 넣었다.

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24분 이강인이 결정적 슈팅을 때렸다. 바리오스가 왼쪽의 바에나에게 연결했다. 바에나가 전환한 볼이 이강인에게 연결됐다. 이강인이 한명을 제친 후 때린 슈팅은 가르시아에 막혔다. 2분 뒤 아틀레티코는 시메오네의 패스를 받은 알바레스가 날카로운 슈팅을 때렸지만, 이번에도 가르시아에 걸렸다.

추가골을 넣지 못한 아틀레티코는 결국 동점골을 내줬다. 44분 페드리가 환상적인 드리블로 패널티 박스 앞에서 수비 4명을 끌어들인 뒤 공간으로 패스를 내줬다. 이를 받은 로페스가 박스 중앙에서 깔끔한 왼발 슈팅으로 골망을 갈랐다. 결국 양팀은 1-1로 전반을 마쳤다.

후반 시작과 함께 바르셀로나가 변화를 택했다. 파리냐스를 빼고 프랭키 데 용을 투입했다. 바르셀로나는 후반 시작과 함께 야말이 날카로운 슈팅으로 포문을 열었다. 이강인의 활약을 계속됐다. 후반 9분 역습 상황에서 이강인이 코케에게 환상적인 힐패스를 찔렀다. 코케가 쇄도하는 알바레스에게 절묘한 스루패스를 연결해 결정적인 일대일 기회를 만들어냈다. 하지만 훌리안의 키를 넘기는 로빙 슈팅이 골대 위로 벗어나며 아쉬움을 삼켰다.

아틀레티코는 15분 이강인 대신 쇠를로트를 투입했고, 바르셀로나 역시 칸셀루 대신 안드레아스 크리스텐센을 내보냈다. 21분 바르셀로나가 역전골을 넣었다. 야말의 절묘한 전진패스를 받은 로페스가 그대로 밀어넣으며 승부를 뒤집었다.

기세를 탄 바르셀로나는 37분 고든의 크로스를 야말이 슈팅으로 연결했지만, 득점으로 이어지지는 않았다. 아틀레티코 역시 동점골을 위해 총공세에 나섰지만, 더이상 골은 나오지 않았다. 결국 경기는 바르셀로나의 2대1 승리로 막을 내렸다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com