이강인이 윙백인가? 그저 '60분용'인가? 알바레스는 왜 안 뺐나?…시메오네의 전술적 패착→아틀레티코, 바르셀로나에 1-2 통한의 역전패

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[스포츠조선 윤진만 기자]경기가 시작된지 60분이 지났을 무렵, 디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독은 어김없이 '대한민국 천재 플레이메이커' 이강인 교체 아웃을 준비했다. 올 시즌 내내 반복되는 익숙한 패턴이다.

이강인은 9일(한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 바르셀로나와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 12라운드 홈 경기에 투톱 공격수로 선발출전해 60분간 그라운드를 누볐다.

전반 10분 역습 상황, 상대 진영 우측에서 패스를 전달받은 이강인은 페널티 박스 좌측에 위치한 훌리안 알바레스를 향해 왼발 아웃프런트로 정확한 패스를 전달했다. 공을 잡은 알바레스가 문전 앞 율리아노 시메오네에게 크로스를 찔러 선제골을 도왔다. 이강인이 기막힌 공간 패스로 선제골 기점 역할을 톡톡히 했다.

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리드는 오래가지 못했다. 아틀레티코는 전반 45분 페르민 로페스에게 동점골을 내주며 전반을 아쉬움 속 1-1 동점으로 마쳤다. 하프타임에 교체 없이 경기에 임한 아틀레티코는 15분 첫 교체를 단행했다. 이강인을 빼고 최전방 스트라이커인 알렉산더 쇠를로트 투입을 준비시켰다.

이강인은 교체 전까지 제몫을 다하고 있었다. 사실상 오른쪽 윙백 위치에서 앤서니 고든, 주앙 칸셀루를 앞세운 바르셀로나의 왼쪽 공격 저지를 도왔다. 리커버리 2개, 지상 경합 성공 횟수 2개 등을 기록했다. 공격 진영에서도 빛났다. 전반 24분 왼발 슈팅은 상대 골키퍼 선방에 막혔다. 팀이 주도권을 내준 경기에서 볼 터치 횟수는 24회에 그쳤지만, 공을 잡을 때마다 번뜩이는 플레이를 보여줬다. 7번의 롱패스 시도 중 5개를 동료에게 정확히 배달했다. 키패스도 1개였다.

출처=소파스코어

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시메오네 감독은 '약속의 시간'을 어기지 않았다. 사전에 계획했다는 듯, 정확히 경기 시간의 3분의2 지점에 이강인을 벤치로 불러들였다. 수차례 결정적인 찬스를 놓친 알바레스는 끝까지 경기장에 남겨뒀고, 심지어 중원 기동력 싸움에서 밀린 베테랑 코케보다 더 일찍 벤치로 향했다.

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시메오네 감독의 교체술은 이날 적중하지 못했다. 아틀레티코는 이강인 교체 아웃 6분만인 후반 21분 로페스에게 역전골을 헌납했다. '에이스' 라민 야말의 스루패스에 아틀레티코 수비벽이 일거에 무너졌고, 로페스는 골문 우측에서 침착한 오른발로 골망을 갈랐다. 후반에 단 2차례 슈팅에 그친 아틀레티코는 남은 24분간 상대 골문 근처에도 가지 못하며 결국 홈에서 1대2로 역전패했다.

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스페인 일간 '마르카'는 두 차례 일대일 찬스를 놓친 알바레스에 대해 "아틀레티코 홈 관중은 알바레스에게 완전히 지쳐 있었다. 이강인 대신 쇠를로트가 첫 번째 교체 선수로 투입되었을 때, 야유는 새로 들어오는 선수가 아니라 경기장을 빠져나가는 선수를 향했다. 시메오네 감독은 이미 숨이 턱 끝까지 차오른 상태였지만, 남은 교체 카드를 어떻게 활용해야 할지 갈피를 잡지 못하는 모습이었다"라고 적었다. 시메오네 감독은 지난 여름 바르셀로나 이적을 원했다가 원치 않게 잔류한 알바레스를 90분간 그라운드에 남긴 이유에 대해 "우리 모두 그가 골을 넣길 바란다. 조금 더 기다려 보려고 한다"라고 했다.

7연승이 끊긴 아틀레티코는 9승 1무 2패 승점 28점을 기록, 바르셀로나(승점 33), 레알 마드리드(승점 30)에 이은 3위에 머물렀다. 선두까지 넘볼 수 있는 절호의 기회를 날렸다. 알바레스는 올 시즌 13경기에서 2골에 그치고 있다.

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지난 여름 이적시장을 통해 파리생제르맹에서 아틀레티코로 이적한 이강인은 올 시즌 컵대회 포함 15경기(909분)에 출전해 2골 1도움을 기록 중이다. 경기당 평균 출전시간은 60.6분이다. 시메오네 감독의 신뢰 속 꾸준히 선발 출전하고 있지만, 출전시간은 늘 비슷하다. 아틀레티코전 이전 리그 3경기에서도 62분-67분-67분을 뛰었다.

시메오네 감독식 전방 압박 전술을 90분 내내 운용하려면, 후반 중후반 선수 교체는 불가피한 측면이 있다. 이강인이 최근 리그 6경기 연속 공격 포인트를 기록하지 못한 점도 이른 교체를 부추긴다. 하지만 빅매치를 끝까지 마무리하지 못하는 건 '7번 에이스' 입장에선 결코 달갑지 않을 것 같다. 벤치에서 팀이 결승골을 내주고 패하는 모습을 지켜보는 건 더 안타까울 수밖에 없다.

9~10월 A매치 이후 소속팀에서 다소 아쉬운 활약으로 일관한 이강인은 카타르 도하에서 열릴 사우디아라비아-카타르와의 A매치 친선경기 2연전 참가차 곧 모레노호에 합류할 예정이다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com