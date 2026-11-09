'추가시간 두 골' 맨유, 애스턴빌라에 4-4 기적 같은 무승부...하지만 현실은 40년 만의 강등권 추락+역대 최단 시간 2골 실점, 캐릭 감독은 "사퇴 안해" 기자와 설전

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[스포츠조선 박찬준 기자]맨유가 기적같은 무승부를 거뒀다. 하지만 현실은 강등권이었다.

맨유는 9일(한국시각) 영국 맨체스터의 올드 트래포드에서 열린 애스턴 빌라와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 10라운드 홈경기에서 4대4로 비겼다. 이날 무승부로 맨유는 리그 8경기 연속 무승의 수렁에 빠졌다. 승점 1점을 추가하는데 그친 맨유는 1승5무4패로 승점 8점으로 리그 18위에 머물렀다. 강등권까지 추락했다. EPL은 18~20위, 3팀이 2부리그로 내려간다. 맨유가 강등권으로 추락한 것은 알렉스 퍼거슨 감독이 부임했던 1986년 11월 이후 약 40년 만의 일이다.

맨유는 뿐만 아니라 또 하나의 불명예 기록을 썼다. 맨유는 이날 3분42초만에 2골을 허용했다. AP 통신에 따르면, 이는 맨유가 EPL 경기에서 두 골차를 허용한 역대 최단 시간이다.

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어수선한 분위기 속 치러진 경기였다. 경기 전 팬들은 글레이저 가문과 짐 랫클리프를 향해 구단 매각을 요구하는 시위를 벌였다. 애스턴빌라 팬들은 캐릭 감독을 향해 "내일 아침이면 경질될 것"이라며 조롱 섞인 응원을 보내기도 했다.

경기는 역대급 난타전 양상으로 진행됐다. 맨유는 4분도 되지 않아 홈에서 두 골을 내줬다. 경기 시작 1분 만에 애스턴 빌라의 알리송 에드워드가 맨유 골키퍼 세네 라멘스 다리 사이로 슈팅을 날려 선제골을 기록했다. 이어 3분도 되지 않아 또 한 골을 내줬다. 라멘스가 알리송의 슈팅을 제대로 처리하지 못했고, 흘러나온 볼을 니콜라 잭슨이 밀어넣었다.

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맨유도 만만치 않았다. 전반 16분 마테우스 쿠냐가 부바카르 카마라에 걸려 넘어지며 페널티킥을 얻어냈다. 브루노 페르난데스가 키커로 나서 깔끔하게 성공시켰다.

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기세를 탄 맨유는 44분 누사이르 마즈라위의 패스를 받은 유리 틸레망스가 동점골을 터뜨렸다. "너는 예전에 빅클럽에서 뛰었다"며 올 시즌을 앞두고 애스턴빌라를 떠나 맨유 유니폼을 입은 틸레망스를 조롱하던 애스턴빌라 팬들을 머쓱하게 했다. 결국 전반은 2-2로 마무리됐다.

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후반 시작과 함께 또다시 애스턴빌라가 치고 나갔다. 후반 3분 디오구 달로가 페널티박스 안에서 알리송에게 어이없는 반칙을 범했다. 키커로 나선 존맥긴이 깔끔하게 성공시켰다. 빌라가 다시 앞서나갔다.

5분 뒤에는 애스턴빌라가 추가골을 넣었다. 맨유 수비진이 상대 프리킥을 제대로 처리하지 못한 것을 놓치지 않고 레온 고레츠카가 득점에 성공했다. 스코어는 다시 4-2, 애스턴빌라가 두 골차로 리드했다.

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후반 추가시간 기적같은 일이 벌어졌다. 추가시간 2분 파트리크 도르구의 패스를 받은 조슈아 지르크제이가 만회골을 터뜨렸다. 4분 뒤에는 페르난데스의 코너킥을 도르구가 헤더로 마무리했다. 스코어는 동점이 됐고, 결국 경기는 4-4로 마무리됐다. 올드 트래포드는 열광의 도가니가 됐다.

극적인 무승부에도 현지 언론은 맨유를 혹평했다. 영국 '가디언'은 극적인 무승부에도 맨유 수비진을 강하게 비판했다. 특히 골키퍼 라멘스를 비롯해 달로, 레니 요로의 수비 실수를 지적하며 '학생 수준의 수비'였다고 악평했다.

맨유 레전드 로이 킨은 '스카이 스포츠'와의 인터뷰에서 "선수들이 끝까지 포기하지 않고 싸우며 보여준 투지는 칭찬할 만하다"면서도 "하지만 현재 맨유 경기를 보는 것은 마치 롤러코스터를 타는 것과 같다. 수비력은 그야말로 형편없는 수준이었다"이라고 했다.

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캐릭 감독을 향한 압박도 다시 커지고 있다. 캐릭 감독은 가까스로 유임됐지만, 여전히 승리에 어려움을 겪고 있다. 캐릭 감독은 거취에 대한 질문을 받자 날 선 반응을 보였다. '스카이스포츠' 패트릭 데이비슨 기자가 향후 미래에 대해 묻자 캐릭 감독은 "그런 일은 절대 일어나지 않을 것이다. 당신은 지금 본인 생각을 나에게 말하고 있는 것 같다"며 신경질적으로 응수했다. 이어 "승리를 거두지 못한 상황은 충분히 이해한다. 하지만 오늘 경기에서 보여준 좋은 모습을 바탕으로 보완해 나간다면 승리할 수 있다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com