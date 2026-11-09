'선제골 기점' 韓 축구 에이스 이강인 혹평 "경기 후반으로 갈수록 영향력 다소 줄어들었다" 충격 평가

epa13363985 Barcelona's Joao Cancelo vies for the ball against Atletico de Madrid's Kang-in Lee during the LaLiga EA Sports game played between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano Stadium in Madrid, Spain, 08 November 2026. EPA/JUANJO MARTIN

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee warms up prior the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and FC Barcelona at Metropolitano Stadium in Madrid on November 8, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 '기점' 역할에도 60분을 뛰는 데 그쳤다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 9일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 FC바르셀로나와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 홈경기에서 1대2로 역전패했다. 아틀레티코 마드리드(9승1무2패)는 무패행진을 '7'에서 마감했다. 반면, FC바르셀로나(11승1패)는 2연승하며 1위 자리를 굳게 지켰다.

이날 이강인은 4-4-2은 훌리안 알바레즈와와 최전방 공격수로 선발 출격했다. 그는 전반 10분 '0'의 균형을 깨는 선제골의 기점 역할을 했다. 이강인은 상대 진영 오른쪽에서 공을 잡아 반대편으로 침투하던 알바레즈를 향해 왼발 아웃프런트킥으로 패스했다. 이를 이어받은 알바레즈가 페널티지역 안 왼쪽에서 골문 앞으로 낮고 빠르게 찔러준 공을 줄리아노 시메오네가 쇄도하며 오른발로 득점했다. 이강인은 전반 24분 알렉스 바에나의 패스를 받아 페널티지역 안 오른쪽에서 왼발 슈팅을 시도했다. 하지만 골키퍼 정면으로 향했다.

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Barcelona's Brazilian forward #11 Raphinha fights for the ball with Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and FC Barcelona at Metropolitano Stadium in Madrid on November 8, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

경기는 전반 45분 원점으로 돌아갔다. FC바르셀로나가 페르민 로페스의 득점으로 동점을 만들었다. 페드리가 개인기로 수비진을 흔든 뒤 문전으로 투입한 공이 수비 맞고 흐르자 로페스가 논스톱 왼발 슈팅으로 동점 골을 완성했다. 아틀레티코 마드리드는 후반 15분 교체 카드를 썼다. 이강인을 빼고 알렉산데르 쇠를로트를 넣었다. 상황이 급변했다. FC바르셀로나가 로페스의 추가골로 역전했다. 라민 야말이 페널티지역 오른쪽에서 골 지역 오른쪽으로 찔러준 공을 로페스가 오른발로 '골 맛'을 봤다. 경기는 그대로 FC바르셀로나의 2대1 승리로 막을 내렸다.

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v FC Barcelona - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - November 8, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in in action with FC Barcelona's Joao Cancelo REUTERS/Susana Vera

통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 이강인은 60분 동안 터치 24회, 패스 성공률 89%(17/19), 드리블 성공률 100%(1/1) 등을 기록했다. 이 업체는 이강인에게 평점 6.6점을 주는 데 그쳤다. 이강인은 올 시즌 아틀레티코 마들드가 치른 공식전 15경기 중 14경기에 출전했다. 프리메라리가 12경기(10경기 선발)에는 모두 나서 2골-1도움을 기록 중이다.

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스페인 언론 '문도데포르티보'는 이강인을 두고 '기폭제'였다고 평가하며 '그는 퍼스트 터치와 원투 패스를 통해 여러 공격 상황에 활력을 불어넣었다. 몇 차례 슈팅을 시도하기도 했지만, 현재는 직접 골을 노리기보다는 다른 선택지를 선호하는 경향을 보이고 있다. 경기 후반으로 갈수록 그의 영향력은 다소 줄어들었다'고 냉정하게 평가했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com