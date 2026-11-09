손흥민 눈물의 조기 귀국 유력, LAFC 충격 조기 탈락 예상..."흥부 듀오 살아나지 않으면 끝"

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[스포츠조선 김대식 기자]LAFC가 우승 도전도 제대로 하지 못하고 탈락할 것으로 예상되고 있다.

LA FC은 8일(이하 한국시각) 미국 시애틀 루멘 필드에서 열린 시애틀 사운더스와의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 서부 콘퍼런스 34라운드 원정 경기서 1대2로 졌다. LA FC는 리그 34경기에서 승점 47점으로 서부 6위로 정규 시즌을 마무리했다.

LAFC는 MLS컵 플레이오프 1라운드에서 서부 컨퍼런스 3위를 기록한 세인트루이스 SC와 만나게 됐다. 두 팀은 오는 21일 미국 미주리주의 에너자이저 파크에서 MLS컵 플레이오프 1라운드를 치른다. 1라운드는 3판 2선승제로 진행된다.

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AFP연합뉴스

대진이 정해진 후 미국 매체 스포츠일러스트레이트는 LAFC의 탈락을 전망했다. 매체는 AFC의 최근 행보는 그야말로 극적인 몰락이었다'고 전했다. 이어 'LAFC가 참담한 부진이 이어진 끝에 지난 9월 마크 도스 산토스 감독을 해임하고 사비 타마리트를 그 자리에 앉혔다'고 설명했다. 하지만 감독 교체도 반등을 이끌어내지는 못했다. 매체는 'LAFC는 이후 4경기에서 단 승점 4점을 획득하는 데 그쳤고, 미네소타 유나이티드전과 시애틀 사운더스전에서 연달아 패배했다'고 전했다.

이제 LAFC는 구단 역사상 첫 플레이오프 시리즈 승리를 노리는 세인트루이스 시티 원정길에 오른다. 매체는 '세인트루이스는 구단 역사상 첫 우승 트로피인 U.S. 오픈컵을 들어 올린 역사적인 무패 행진과 감격스러운 밤을 보낸 이후 4연패에 빠지며 주춤했다'고 전했다. 이어 '하지만 정규시즌 마지막 날 휴스턴 다이나모 원정에서 극적인 극장골로 승리를 거두며 반전의 계기를 마련했다'고 덧붙였다. 두 팀 모두 최근 흐름이 좋지 않았지만, 세인트루이스는 마지막 경기 승리로 분위기를 바꾼 채 이번 시리즈를 맞이하게 됐다.

매체는 'LAFC가 공격의 핵심인 드니 부앙가와 손흥민을 마침내 살아나게 만들지 못한다면, 세인트루이스가 승리를 거머쥘 것으로 보인다'고 전했다. 또 '세인트루이스는 LAFC와의 최근 맞대결에서도 승리를 거둔 만큼 상당한 자신감을 얻고 경기에 임할 것'이라고 내다봤다. 결국 감독 교체 이후에도 이어진 부진 속에서 LAFC가 공격진의 부활을 이끌어낼 수 있을지가 이번 원정의 관건이라는 것이 매체의 시각이다.