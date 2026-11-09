"신중하게 생각해" 마이클 캐릭 맨유 감독 분노 폭발…디오고 달로트 향한 야유→팬들에 엄중 경고

epa13363643 Manchester United manager Michael Carrick looks on during the English Premier League match between Manchester United and Aston Villa in Manchester, Britain, 08 November 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Manchester United's Diogo Dalot, right, challenges for the ball with Aston Villa's Boubacar Kamara during the English Premier League soccer match between Manchester United and Aston Villa in Manchester, England, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Ian Hodgson)

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[스포츠조선 김가을 기자]마이클 캐릭 맨유 감독이 분노했다. 디오고 달로트(맨유)를 향한 야유에 입을 뗐다.

맨유는 9일(이하 한국시각) 영국 런던의 올드 트래포드에서 열린 애스턴 빌라와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈경기에서 4대4로 비겼다. 맨유는 개막 10경기에서 1승5무4패(승점 14)를 기록하며 20개 팀 가운데 18위에 머물렀다.

극적인 경기였다. 맨유는 경기 시작 4분 만에 알리송, 니콜라 잭슨에게 연속 실점하며 0-2로 끌려갔다. 전반 16분 브루노 페르난데스, 전반 44분 유리 틸레만스의 득점으로 힘겹게 2-2 동점을 만들었다. 그러나 후반 들어 존 맥긴, 레온 고레츠카에게 실점하며 또 다시 2-4로 크게 밀렸다. 경기는 끝날 때까지 끝난 게 아니었다. 맨유는 후반 추가 시간 조슈아 지르크제이, 파트리크 도르구의 극장골로 무승부를 완성했다.

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Soccer Football - Premier League - Manchester United v Aston Villa - Old Trafford, Manchester, Britain - November 8, 2026 Aston Villa's Alysson Eduard in action with Manchester United's Diogo Dalot and Senne Lammens REUTERS/Jon Super EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

극적인 경기였던 만큼 논란의 장면도 있었다. 영국 언론 '더선'은 '캐릭 감독은 달로트가 야유를 받은 상황과 관련해 맨유 팬들에게 선수를 대하는 태도다 신중을 기해야 한다고 당부했다'고 보도했다.

이 매체는 '달로트는 맨유가 2-4로 밀리던 후반 21분 교체됐다. 팬들은 환호성을 질렀고, 그가 터치라인을 향해 걸어 나갈 때는 거센 야유를 쏟아냈다. 달로트는 교체 투입된 지르크제이와 포옹을 나눴다. 지르크제이역시 과거 비슷한 야유를 받은 경험이 있다. 이날 왼쪽 풀백으로 선발 출전한 달로트는 상대의 선제골 과정에서 빌미를 제공했다. 이후 페널티킥까지 내줬다. 달로트는 올 시즌 본머스전(0대3 패) 때도 팬들의 야유를 받았다. 그는 현재 경기장을 찾는 팬들 사이에서 주요 희생양이 된 상태'라고 했다.

epa13363515 Manchester United manager Michael Carrick reacts after the English Premier League match between Manchester United and Aston Villa in Manchester, Britain, 08 November 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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캐릭 감독은 달로트 교체 당시의 반응에 대해 "그런 부분은 신중하게 생각해야 한다. 팬들이 느끼는 좌절감과 실망감은 충분히 이해한다. 무슨 마음인지 잘 안다. 우리 모두가 좌절감을 느끼고 실망하고 있다. 선수들 역시 누구보다 더 크게 실망하고 있다는 점을 분명히 말하고 싶다. 달로트는 정말 모든 것을 쏟아내는 선수다. 그는 여러 포지션을 소화해 왔고, 왼쪽 풀백으로 뛴 적도 있는데, 때로는 정말 훌륭한 활약을 보여주기도 했다. 이번에 페널티킥을 내준 점은 본인도 잘 알고 있을 거다. 조금 더 잘할 수도 있었겠지만, 축구하다 보면 일어날 수 있는 일이다. 실수를 하긴 했지만, 그는 팀을 매우 아끼고 매 순간 모든 것을 바치고 있다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com