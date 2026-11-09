"0.02%의 기적→2100만 도시 오열" BBC도 조명한 '세기의 축구 자멸쇼'…18점차 리드 못 지킨 중국 클럽의 눈물

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[스포츠조선 윤진만 기자]"축구 역사상 최악의 역전 우승 사례로 기록될 것이다."

영국공영방송 'BBC'는 9일(한국시각) 청두가 2026년 중국슈퍼리그(CSL) 최종전을 통해 다롄 잉보에 역전 우승을 헌납한 '희대의 사건'에 주목했다. 1995~1996시즌 케빈 키건 감독이 이끄는 뉴캐슬이 12점차 리드를 지키지 못하고 맨유에 프리미어리그 우승을 내준 사례와 비교하며 놀라움을 숨기지 않았다.

청두의 상황은 1996년 뉴캐슬보다 유리했다. 청두는 한때 다롄에 승점 18점차로 앞서고 있었다. 청두는 올 시즌을 앞두고 승점 삭감 징계를 받지 않은 7개 구단 중 하나였다. 당시 중국축구협회, 공안부, 국가체육총국은 '승부조작, 도박, 부패 척결' 캠페인의 일환으로 전년도 우승팀인 상하이 포트, 준우승팀인 상하이 선화 등 9개 구단에 승점 삭감 징계를 내렸다. 상하이 포트와 상하이 선화는 각각 승점 5점과 10점이 깎이며 동력을 잃은 채 시즌에 돌입했다. 지난시즌을 끝으로 서정원 현 랴오닝 톄런 감독과 결별하고 호주 출신 존 알로이시 감독을 선임한 청두는 뒤숭숭한 분위기에서 초반부터 착실히 승점을 쌓으며 구단 역사상 첫 우승에 대한 희망을 키웠다.

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하지만 청두는 결승선까지 단 한 걸음만 남겨둔 상황에서 끝내 발을 뻗지 못했다. 단 1승만 거둬도 조기 우승을 확정할 수 있었다. 하지만 갑작스레 찾아온 부진에 3점씩, 3점씩 다롄에 추격을 허용했다. 청두가 마지막 5경기에서 1무 4패, 승점 1점 획득에 그쳤고, 다롄은 5전 전승, 승점 15점을 몰아땄다. 우승 희비는 8일 최종전에서 갈렸다. 산둥 타이산 원정길에 오른 청두는 여전히 다롄에 승점 3점 앞서 있어 이날 비기기만 해도 우승컵을 들어올릴 수 있었다. 하지만 청두는 전반 25분만에 라파엘 메르키스와 길례르미 마드루가에게 연속실점하며 0-2로 끌려갔다. '광주 출신' 펠리페가 한 골을 만회했지만, 후반 크리장이 다시 앞서가며 산둥이 두 골차 리드를 잡았다. 경기 종료 11분을 남기고 과거 아스널에서 뛰었던 엘링턴 실바가 한 골을 만회하며 희망을 살렸으나, 끝내 동점골을 터뜨리지 못하며 2대3으로 무릎 꿇었다.

8일 우승 실패 후 눈물을 쏟는 호물로.

이 결과로 다롄은 홈팬들이 지켜보는 앞에서 우승 세리머니를 펼칠 수 있었다. 다롄은 같은 시각 톈진 진먼후와의 홈 경기에서 3대1로 승리했다. 양팀은 승점 52점 동률을 이뤘으나, 다렌이 상대전적에서 2전 전승으로 앞서며 역사적인 역전 우승에 성공했다. 0.02%의 우승 확률이 현실이 됐다. 2005년 다롄 스더의 마지막 우승 이후 21년 만에 다롄시에서 우승팀이 나왔다.

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청두는 축구보단 매콤한 쓰촨 요리, 고즈넉한 사찰, 귀여운 판다로 더 잘 알려진 인구 2100만 대도시다. 하지만 2018년 창단 후 제1의 축구도시로 거듭나기 위한 대대적인 투자가 감행됐다. 축구 시설과 유소년 개발에 자본이 투입됐다. 이러한 흐름 속 2021년 서정원 전 수원 삼성 감독을 선임했다. 서 감독은 2부리그에 머물던 팀을 빠르게 1부로 승격시켰고, 곧바로 아시아챔피언스리그(ACL) 진출 티켓까지 선물하며 '청두의 별'이라는 칭송을 받았다. K리거 출신 펠리페, 호물로를 비롯해 현재 선수단 대다수는 서 감독 시절에 영입되거나 발굴된 선수들이다. 이런 이유로 청두팬들은 '서정원이 남았다면 우리가 우승했을 것'이라고 안타까워하고 있다.

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영국 일간 '가디언'이 '세기의 자멸'이라고 칭한 역전 우승을 허용한 청두는 수뇌부 교체, 감독 경질 가능성이 대두됐다. 역대 최고 성적인 준우승을 차지했음에도 올시즌 후반기에 보여준 성적은 너무도 처참했다는 평가다. 화가 난 청두팬은 경기 후 선수단 숙소를 찾아 퇴근하는 선수에게 항의의 뜻을 전달했다. 감정을 주체하지 못한 일부팬은 경비를 뚫고 호텔 로비 안으로 들어와 선수들에게 욕설을 퍼부었다. 청두 구단은 공식 채널을 통해 사과문을 올렸다. "스포츠에는 승패가 따르기 마련이다. 우리는 상대보다 실력이 부족했음을 겸허히 인정하며, 이번 결과를 존중하고 모든 경험을 배움의 기회로 삼겠다. 올 시즌 겪었던 우여곡절과 드러난 부족한 점들을 냉철하게 되돌아보고 있으며, 팬 여러분께서 기대하시는 수준에 아직 미치지 못했음을 잘 알고 있다. 우리는 오늘의 아쉬움을 더 강해지기 위한 동기로 삼고, 우리에게 쏟아진 비판을 앞으로 나아가게 하는 원동력으로 활용할 것"이라고 밝혔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com