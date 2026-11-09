내 발로 나가라고? "싫은데?" 캐릭 파격 소신 발언…자진 사임 절대 안 한다→'강등권 수렁' 맨유, 결단은 구단이 내려야

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[스포츠조선 강우진 기자]마이클 캐릭 맨체스터 유나이티드 감독이 자진 사임은 없다고 못을 박았다. 강등권으로 떨어진 맨유지만, 변화가 필요하다면 구단이 직접 결정에 나서야 한다는 이야기다.

글로벌 매체 'ESPN'은 9일(한국시각) '캐릭은 맨유가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 강등권에 놓여 있음에도 자신이 감독직을 유지해야 할 충분한 근거가 있다고 주장했다'고 보도했다.

맨유는 이날 애스턴 빌라를 상대로 극적인 막판 추격전을 펼치며 4대4 무승부를 거뒀다. 하지만 올 시즌 리그에서 단 1승만을 기록하고 있는 맨유는 A매치 휴식기를 앞두고 강등권인 18위에 자리하고 있다.

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EPA연합뉴스

빌라는 2-0으로 앞선 데 이어 4-2까지 달아났지만, 후반 추가시간 조슈아 지르크지와 패트릭 도르구에게 연속골을 허용하며 아쉬운 무승부를 기록했다. 맨유가 극적인 경기를 연출했지만, 캐릭이 감독직을 지켜내기는 어려워 보인다. 그럼에도 캐릭은 여전히 자신이 팀을 이끌어야 할 충분한 이유가 있다고 밝혔다.

캐릭은 경기 후 기자회견에서 "골은 경기의 흐름을 바꾸며, 우리는 이에 대처해야 한다. 이는 우리가 크게 개선해야 할 부분이기도 하다"면서도 "긍정적인 요소는 충분하다. 현재 우리는 특정 상황에서 스스로 경기를 너무 어렵게 만들고 있을 뿐"이라고 말했다. 이어 "구단이 어떤 방향으로 나아가야 하는지에 대해서 내 생각은 분명하다. 결국 경기에 이겨야 한다"고 덧붙였다.

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캐릭은 감독직에서 물러나는 방안도 고려할 것인지 질문받았다. 그러나 이와 관련해서 "그런 일은 일어나지 않을 것"이라며 단호한 입장을 드러냈다. 캐릭이 끝까지 감독직을 이어가겠다는 의지를 보이고 있다. 맨유는 그를 끝까지 믿어볼지 아니면 새로운 감독으로 교체해서 강등권에서의 탈출을 노릴지 결정의 기로에 놓였다. 맨유 수뇌부에게는 A매치 휴식기 동안 이를 진지하게 고민할 수 있는 시간이 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com