'BBC도 맹폭' 이거 완전 일본산 기름손이네...자잭골→헛손질 대환장쇼 '빌라 망친 일본 국대 GK'

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[스포츠조선 김대식 기자]일본 국가대표 골키퍼 스즈키 자이온(애스턴 빌라)이 맨체스터 유나이티드전 4실점 후 맹렬한 비판을 받고 있다.

빌라는 9일(이하 한국시각) 영국 런던의 올드 트래포드에서 열린 맨유와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기에서 4대4로 비겼다. 빌라는 경기 종료 직전 실점으로 아쉬운 승점 1점에 그쳤다.

4-3으로 후반 추가시간 6분에 접어든 빌라는 맨유의 마지막 코너킥만 막으면 되는 상황이었다. 브루노 페르난데스의 킥이 다소 밋밋하게 올라왔다. 자이온은 이를 쳐내기 위해 움직였지만 처리하지 못했고, 뒤에 있던 패트릭 도르구의 헤더로 맨유가 극장 동점골을 터트렸다. 과거부터 공중볼이 약점으로 지적받던 자이온이지만 이번 실점 과정은 빌라 주전 골키퍼라고 말하기 민망할 정도의 수준이었다.

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경기 후 영국 매체 BBC는 자이온에게 평점 5점을 부여했다. BBC는 '동점골을 노리는 홈팀(맨유)의 공세 속에 눈코 뜰 새 없이 바빴다. 마테우스 쿠냐의 슛을 한 차례 멋지게 막아냈고 리바운드 상황의 도움을 받아 몇 차례 선방을 기록했지만, 경기 후반 맨유의 동점골 장면에서는 치명적인 실수를 저질렀다'며 자이온을 강하게 비판했다.

또다른 영국 매체인 버밍엄 라이브 역시 자이온에게 평점 5점을 줬다. 이 매체는 '쿠냐의 중거리 슛을 눈부신 선방으로 막아냈지만, 그 직후 페르난데스에게 PK를 허용했다. 아마드 디알로의 슛을 훌륭한 선방으로 저지했으나 그 직후 유리 틸레만스에게 동점골을 내줬다'고 언급한 뒤 '코너킥, 크로스 대응에서 때때로 불안한 모습을 보였으며, 경기 막판 도르구에게 동점골을 허용한 장면이 이를 잘 보여준다'고 똑같이 비판했다.

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자이온이 이런 실수가 처음이면 한번의 실수라고 넘어가겠지만 벌써 팀을 망친 게 두 번째다. 지난 1일 빌라와 풀럼과의 경기에서 스즈키는 경기를 망쳤다. 1-0으로 앞서가던 후반 19분 너무 평범한 코너킥에서 스즈키는 공을 제대로 잡지 못했다. 공은 골대 안에 떨어져, 스즈키의 자책골로 선언됐다. 스즈키의 어이없는 실수로 빌라는 승점 1점에 그쳐야 했다.

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당시 전 애스턴 빌라 수석 스카우터인 브라이언 킹은 "자이온이 기량이 있는 선수라면 이번 실수를 털어내고 반등할 것이다. 하지만 앞서 말했듯, 그는 (투입된 이적료 대비) 나에게 아직 확신을 주지 못한 골키퍼"라며 비판한 바 있다.