시메오네 '오피셜' 작심 발언, 이강인 못해서 조기 교체 아니다..."선수들 지적할 점 하나 없어, 활약 매우 만족"

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인을 못해서 뺀 건 아니다. 디에고 시메오네 감독이 선수들 활약에 만족감을 드러냈다.

스페인의 아스는 9일(한국시각) '시메오네 감독은 아틀레티코 마드리의 공격수와 선수들을 옹호했다'고 보도했다.

아틀레티코 마드리드는 9일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 바르셀로나와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 12라운드 경기에서 1대2로 역전패했다. 이날 패배로 아틀레티코는 리그 연승을 마감했고, 순위도 레알 마드리드에 밀려 3위로 추락했다. 아직까지 우승 경쟁에 나설 수 있는 격차지만, 초반 분수령에서 웃지 못했다.

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이강인은 이날 선발 출전했다. 바이에른 뮌헨전에서 선발 제외되며, 주전 입지에 대한 우려가 있었던 이강인은 올 시즌 가장 중요한 경기가 될 수 있는 바르셀로나전에서 선발로 나서며 공고한 입지를 다시 확인했다.

이강인은 훌리안 알바레스와 공격진을 구성하며 활약했다. 특유의 창의선이 돋보였다. 상대 강한 압박에도 공을 유지하고, 수비를 끌어들이며 감각적인 전환 패스와 공격 연계로 팀에 일조했다. 전반 10분 터진 아틀레티코의 선제골도 이강인이 시작점이었다. 우측에서 왼발 아웃프런트 패스로 알바레스에게 공을 전달한 이강인, 패스를 받은 알바레스는 이를 중앙으로 전달했고, 줄리아노 시메오네가 마무리하며 바르셀로나 골망을 흔들었다. 이강인 이후에도 전반 24분 직접 골문을 노리기도 했지만, 선방에 막히고 말았다.

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이강인은 60분 만에 경기를 마감했다. 시메오네 감독은 이강인 대신 알렉산데르 쇠를로트를 투입하며 공격진에 변화를 줬다. 다만 아틀레티코는 이강인이 빠지고 난 직후인 후반 21분 페르민 로페스에게 추가 실점하며 역전을 허용하고 말았다. 이강인은 60분 동안 유효 슈팅 1회, 패스 성공률 89%, 드리블 성공 1회 등을 기록했다.

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스페인의 아스는 '이강인은 지난 시즌 토너먼트 경기에서 바르셀로나에 큰 타격을 입혔던 그리즈만의 역할을 맡아 수행해야 했다. 볼을 소유하며 더 많은 연속성을 가져갈 수 있는 자리를 여전히 찾아가는 중이지만, 그가 볼에 관여할 때마다 팀의 플레이가 살아난다. 줄리아노의 골 장면처럼 측면을 전환하고, 비어 있는 공간을 찾으며, 동료들의 공간 침투를 유도한다. 왼발에 담긴 기량이 대단하며, 이를 그라운드에서 더 자주 볼 수 있어야 한다'고 칭찬했다.

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시메오네 감독의 생각도 크게 다르지 않았다. 시메오네는 경기 후 기자회견에서 "선수들의 놀라운 경기력에 감탄했고, 지적할 점이 하나도 없다"며 "우리가 원했던 경기를 펼쳤고, 득점 기회도 많이 만들었다. 상대팀에 비해 비록 기회는 더 적었지만, 우리가 결정적인 마무리가 부족했던 것은 사실이다. 경기에 대해선 선수들이 자랑스럽고 모두의 활약에 매우 만족한다"고 했다.

선수 교체에 대해서도 "우리는 경기 점유율과 주도권을 잘 가져갔다"며 "새로 들어오는 선수들이 항상 뛰어난 활약을 해주길 바란다. 내게 남은 건 의도뿐이다. 우리는 모든 걸 제대로 하고 싶다. 경기는 여러 단계로 나뉘는데, 우리는 그 단계에서 잘했고, 상대는 더 결정적인 순간에 집중했다"고 평가했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com