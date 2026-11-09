분노한 아틀레티코 주장 소신 발언 "경기 끝낼 찬스 못 살려 졌다"...일대일 찬스 두 번 날린 알바레즈

사진=Footy Surge

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[스포츠조선 김대식 기자]아틀레티코 마드리드 주장 코케의 소신 발언이다.

아틀레티코는 9일(한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 바르셀로나와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 12라운드 경기에서 1대2로 역전패했다. 이날 패배로 아틀레티코는 레알 마드리드에 밀려 3위로 추락했다.

스페인 매체 마르카는 '아틀레티코의 캡틴인 코케는 바르셀로나와의 대결에서 디에고 시메오네 감독 군단 중 가장 돋보인 선수 중 한 명이었다'고 전하면서 경기 후 코케의 인터뷰 내용을 주목했다.

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코케는 경기를 돌아보며 골 결정력을 지적했다. "골 결정력이다. 우리 팀은 훌륭한 전반전을 치렀고 경기를 확실히 끝낼 찬스들이 있었지만 그러지 못했다"라고 말했다. 이어 "전반 막판 상대의 슛 하나와 리바운드 상황에서 골을 내주고 말았죠. 축구란 그런 것이다. 단호함과 결정력이 중요한데, 오늘 상대가 우리보다 더 결정력이 높았다"고 했다.

AP연합뉴스

전반 5분 훌리안 알바레즈의 장면이 대표적이다. 코케가 시도한 전환 패스가 바르셀로나 선수 맞고 알바레즈에게 행운의 패스가 됐다. 수비수로서는 전혀 예측할 수 없었던 상황이라 알바레즈는 완벽한 일대일 기회를 잡았다. 하지만 알바레즈는 골키퍼에 걸려 득점에 성공하지 못했다. 알바레즈는 전반 26분에도 좋은 찬스를 득점으로 마무리하지 못했다.

알바레즈는 후반 10분에도 어이없는 판단을 범했다. 아틀레티코는 순간적으로 완벽하게 뒷공간을 제대로 공략했다. 다시 찾아온 알바레즈의 일대일 찬스, 하지만 알바레즈는 골대 근처도 아닌 곳에서 골키퍼 키를 넘기려는 무리한 슈팅으로 찬스를 허비했다. 이런 찬스를 살렸다면 충분히 이길 수 있는 경기였다

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코케는 "우리 팀에게 비난할 부분은 없다. 아직 리그는 많이 남아있으니 이대로 계속 나아가야 한다. 패배에 계속 얽매여 있어서는 안 된다"고 덧붙였다.

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코케는 "상황을 고려하면 우리 팀은 시작을 잘 끊었다. 상대가 주도권을 쥐고는 있었지만 우리에겐 알바레즈의 찬스들이 있었죠. 경기 양상에 별다른 변수가 없던 흐름이었는데 두 번째 골을 내줬고, 그 골이 우리에게 큰 타격이 되었다"며 아쉬움을 전했다.