"여긴 EPL이야" 맨유에 4-4 극장 동점골 허용한 스즈키 '대형사고', 공격자 파울 주장했으나 득점 인정, '실책→최저평점' 혹평

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]"이곳에선 그런 플레이가 허용된다."

우나이 에메리 애스턴빌라 감독이 수문장 스즈키 자이온의 맨유전 플레이를 칭찬하면서도 동점골 실점 장면에선 아쉬움을 숨기지 않았다. 9일(한국시각) 영국 맨체스터의 올드 트라포드에서 열린 맨유와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 10라운드 원정경기에서 선발로 나선 스즈키는 후반 추가시간에만 멀티골을 실점하며 4대4 무승부의 원흉으로 지목됐다.

특히, 후반 추가시간 6분, 맨유의 사실상 마지막 공격 상황에서 벌어진 장면으로 비판의 중심에 섰다. 스즈키는 문전으로 날아오는 상대 코너킥 공격을 막기 위해 왼팔을 길게 뻗었으나, 파트리크 도르구의 헤더를 막지 못했다. 스즈키는 맨유 선수들의 방해를 받았다며 공격자 반칙을 주장했으나, 그대로 득점이 인정됐다. 경기는 4대4 무승부로 끝났다.

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에메리 감독은 실점 장면에 대해 "스즈키에겐 이 리그에 적응하는 과정이 필요하다. 상대 선수(세네 라멘스)가 그를 밀치며 방해했다. 다른 나라 리그라면 (득점이)허용되지 않았을 테지만, 이곳에선 허용된다"라고 말했다. 이어 "그렇긴 하지만, 스즈키의 활약은 정말 훌륭했다"라고 덧붙였다.

출처=더선

빌라는 전반 1분과 4분 알리손, 니콜라 잭슨의 연속골로 빠르게 리드를 잡았다. 반격에 나선 맨유가 16분 브루노 페르난데스의 페널티 골, 44분 유리 틸레망스의 추가골로 경기를 원점으로 되돌렸다. 후반전 상황도 전반과 비슷하게 흘러갔다. 후반 3분 존 맥긴이 다시 앞서가는 골을 터뜨렸고, 8분 레온 고레츠카가 팀의 4번째 골을 책임졌다. 빌라의 승리로 기울던 후반 추가시간 2분 조슈아 지르크제이의 만회골, 6분 도르구의 동점골로 양팀은 승점을 1점씩 나눠가졌다.

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스즈키는 전반 24분 마테우스 쿠냐의 강력한 중거리 슈팅을 뛰어난 운동 능력을 통해 막아내는 등 총 5개의 선방을 기록하며 빌라 골문을 든든히 지켰으나, 후반 추가시간에 속수무책으로 연속골을 내주고 말았다. 올 시즌 리그 경기에서 9골을 헌납한 스즈키의 실점 기록은 하루만에 13골로 늘었다.

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영국공영방송 'BBC'는 경기 후 "홈팀이 동점골을 노리며 거세게 몰아붙이는 상황에서 그는 바쁘게 움직여야 했다. 쿠냐의 슈팅을 멋지게 막아내고 이어진 두 차례의 추가 슈팅까지 저지했으나, 경기 막판 상대의 동점골로 이어진 실책을 범하고 말았다"며 스즈키에게 팀내 최저점인 평점 5점을 매겼다.

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스즈키는 지난 4일 바르셀로나와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 4차전 원정에서 라민 야말, 하피냐(2골)에게 총 3골을 헌납했고, 팀은 0대3으로 졌다. 지난 두 경기에서 총 7골을 내주며 흔들리는 모습이다. 두 경기 연속 무승부에 그친 빌라는 3승4무3패 승점 13점을 기록하며, 10위에 머물렀다.

가까스로 연패에서 탈출한 맨유(승점 8)는 18위로 강등권 탈출엔 실패했다. 이날 무승부로 마이클 캐릭 맨유 감독의 '생명'은 조금 더 연장됐다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com