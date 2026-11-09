'아시안컵 연기' 꼬인채 출발한 모레노호의 11월 여정, '경기'보다 중요한 '대면'...벼랑 끝 대표팀, 싸워야 화해도 한다

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[스포츠조선 박찬준 기자]과제는 더욱 명확해졌다. 첫째도, 둘째도 '봉합'이다.

모레노호가 11월 여정을 시작했다. 한국 축구 A대표팀은 9일 결전지인 카타르 도하에 입성했다. 대표팀은 13일 오후 11시 30분(이하 한국시각) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디아라비아와, 17일 오후 11시 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르와 격돌한다.

이동경, 조현우, 조현택(이상 울산), 김봉수, 이명재(이상 대전), 손정범, 최준(이상 서울), 박태준(김천) 등 8명이 선발대로 떠난 가운데, 해외파들은 직접 도하로 향했다. 지난달 대표팀 명단을 발표하고 곧바로 유럽 출장길에 오른 로베르트 모레노 감독을 필두로, 손흥민(LA FC) 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 이재성(마인츠) 등 해외파들은 9일 차례로 대표팀에 합류했다. 9일 경기가 있던 이강인(아틀레티코 마드리드)까지 가세하면 대표팀은 비로소 완전체가 된다. 26명의 태극 전사들은 10일부터 본격적인 훈련에 나설 계획이다.

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울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

출발도 전에 스텝이 꼬였다. 1월 사우디 아라비아에서 열릴 예정이었던 아시안컵이 중동 정세 불안으로 그해 12월로 전격 연기됐다. 당장 대회 전 마지막 담금질 기회로 여겨졌던 11월 A매치의 존재 가치가 사라졌다. 무엇보다 모레노 감독의 재계약이 불투명한 가운데, 전술 테스트나 조직력 다지기, 최종 엔트리나 주전 경쟁 등의 의미가 없어져버렸다.

모레노 감독은 27일 계약이 만료된다. 선임 당시 지난 9~10월 A매치와 이번 11월 A매치 결과를 통해 아시안컵까지 갈 수 있는 조항을 삽입했지만, 아시안컵이 연기되며 사실상 무의미한 옵션이 됐다. 설상가상으로 국제축구연맹(FIFA)의 제동으로 대한축구협회 차기 회장 선거의 연내 진행이 불가능해졌다. 모레노 감독의 유임 가능성이 더욱 줄어들었다. 모레노 감독이나, 태극 전사 모두 동력을 잃은 채 이번 11월 A매치를 치르게 됐다.

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그래서 이번 2연전의 지상 과제는 '내부 다지기'가 될 수 밖에 없다. 축구적인 부분에 대한 부담이 덜어진만큼, 사태해결에 오히려 더 좋은 기회가 될 수도 있다.

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용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

한국축구는 최근 '불화설'로 홍역을 앓고 있다. 9~10월 A매치에서 김민재 황인범 황희찬(샬케), 이른바 '96라인'의 은퇴설이 불거지며, 수면 아래 있던 대표팀 내 갈등이 세상에 공개됐다. 국회 국정감사에서는 그간 대표팀 내에서 손흥민을 지칭하는 '7번 선수'라는 단어까지 나왔다. 더이상 방치할 수 없는 최악의 상황이 됐다.

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모레노 감독은 문제를 수습하기 위해 이례적으로 대표팀 명단 발표 전이 아닌 후에 유럽으로 떠났다. 선수들을 직접 만나기 위해서다. 하지만 "대표팀은 건강하다"며 '주장' 손흥민을 유임시키는 등 변화를 거부한 모레노 감독의 현실 인식으로는 사태해결이 쉽지 않은게 사실이다. 실제 선수들을 만난 후에도 뾰족한 수를 찾지 못한 것으로 전해진다.

결국 선수들이 직접 얼굴을 맞대고 푸는 수 밖에 없다. 모레노 감독이 명단 발표에서 강조한대로 '대면'이 중요하다. 당사자들을 한자리에 모이게 하는 것, 모레노 감독이 이번 2연전에서 해야할 가장 중요한 역할이다. 더이상 싫다고, 불편하다고 피하지 말고, 일단 부딪혀야 한다. 싸워야 화해도 할 수 있다. 박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com