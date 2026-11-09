[오피셜]국가대표 FC서울 손정범, 드디어 K리그 '이달의 영플레이어 상' 영광

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]손정범(FC서울)이 2026시즌 10월 '이달의 영플레이어 상' 영광을 안았다.

10월 영플레이어 상은 '하나은행 K리그1 2026' 31라운드부터 34라운드까지 총 4경기를 평가 대상으로 했다. 후보에는 손정범을 포함해 서재민(인천) 김지훈(안양) 김동화(광주) 등 총 9명이 이름을 올렸다.

2007년생 손정범은 평가 대상 기간에 열린 4경기에 모두 출전했다. 10월 첫 경기인 31라운드 제주 SK전에서는 교체 투입돼 팀의 2대1 승리에 기여했다. 32라운드부터 34라운드까지 3경기 연속 선발 출전하며 중원에서 꾸준히 활약했다. 손정범은 특히 33라운드 강원FC전에서 팀이 승점 1점을 추가하는 데 힘을 보탰다. 서울은 이날 경기 결과로 2026시즌 K리그1 조기 우승을 확정했다.

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손정범은 10월 한 달간 꾸준한 활약을 펼친 점을 인정받아 '이달의 영플레이어 상' 수상자로 선정됐다. 이는 손정범의 개인 통산 첫 '이달의 영플레이어 상' 수상이다. 손정범에게는 트로피와 함께 상금이 수여될 예정이다. 그는 최근 로베르트 모레노 감독의 부름을 받고 생애 첫 A대표팀에 합류했다. 이번 수상으로 '겹경사'를 맞았다.

한편, '이달의 영플레이어 상'은 매달 K리그1에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 영플레이어에게 주어진다. 후보 자격 조건은 K리그1 선수 중 ▲한국 국적, ▲만 23세 이하(2003년 이후 출생), ▲K리그 공식경기 첫 출전 연도로부터 3년 이하(2024시즌 이후 데뷔) 조건을 모두 충족해야 한다. 해당 월 소속팀 총 경기 시간의 절반 이상에 출전한 선수들이 후보에 포함된다. 이후 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG) 위원들의 논의 및 투표를 통해 최종 수상자가 결정된다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com