韓 축구 초비상! 유럽 빅리거 또 실종 위기, '한국 국가대표' 카스트로프 2부 추락 가능성 대두..."전형적인 강등 후보의 모습"

[스포츠조선 이현석 기자]옌스 카스트로프의 소속팀 묀헨글라트바흐에 벌써부터 강등의 그림자가 등장하고 있다.
독일의 BMG뉴스는 9일(한국시각) '묀헨글라트바흐는 2026년에 무엇이 가능할까'라며 묀헨글라트바흐의 상황을 조명했다.
BMG뉴스는 '묀헨글라트바흐는 스포츠적, 재정적 최악의 부진에 서 있다. 9라운드 이후 묀헨글라트바흐는 단 4점 획득에 그치며 리그 최하위어 머무르고 있다. 이 구단은 전형적인 강등 후보의 특징을 보여주고 있다. 감독 조기 교체, 전술 변경, 수많은 부상 선수, 기량 부족한 인력 등이 있다'고 전했다.
이어 '감독 교체 후 큰 성과를 기대했을 것이다. 하지만 알렉산더 블레신 감독은 5경기에서 평균 0.8점을 기록 중이다. 참담한 시즌 초반 성적을 고려하면 이런 승점은 충분하지 않다'고 덧붙였다.
올 시즌 극심한 부진에 빠진 묀헨글라트바흐다. 앞서 2025~2026시즌에도 시즌 막판 휘청였던 모습이 올 시즌에도 이어지고 있다. 리그 9경기를 치른 시점에서 묀헨글라트바흐의 승리는 단 1승, 개막 이후 6연패를 기록했던 최악의 부진은 끊어냈지만, 직전 함부르크를 상대로 다시 1대3 패배를 기록하며 좀처럼 반등하지 못하고 있다.
묀헨글라트바흐가 이런 흐름을 계속해서 이어가서 최하위를 벗어나지 못한다면, 카스트로프에게도 악재다. 카스트로프는 지난 2025~2026시즌을 앞두고 묀헨글라트바흐 유니폼을 입으며 생애 첫 분데스리가에 입성했다. 독일 무대에서 경쟁력을 보여주며 기대를 높였다. 묀헨글라트바흐가 2부로 추락하게 된다면 카스트로프 또한 2부행을 피하기 어려울 수 있다. 한국인 빅리거가 또 한 명 사라지는 셈이다.
묀헨글라트바흐의 반등을 위해서라도 부상 복귀한 카스트로프의 활약이 중요할 전망이다. 카스트로프는 시즌을 앞둔 지난 8월 어깨 수술로 인해 장기 결장이 불가피했다. 2026년 북중미월드컵까지 뛰며 기대를 모았으나, 시즌 초반 부상으로 팀 전력에 전혀 보탬이 될 수 없었다.
카스트로프는 최근에서야 그라운드에 복귀했다. 파더보른을 상대로 복귀전을 치렀으며, 함부르크전에서도 교체 출전했다. 다만 팀의 패배를 막는 활약은 없었다. 카스트로프가 분데스리거로 남기 위해선 남은 시즌 활약이 관건일 예정이다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com