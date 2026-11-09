[공식발표] 손흥민 없다고 이래도 되는 거야? 한국 선수가 레전드인 토트넘 실화인가...인종차별 저질러 "유감, 혐오스럽다"

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민이 탄식할 토트넘의 성명이다.

토트넘은 9일(이하 한국시각) 지난 7일 엘런드 로드에서 열린 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 리즈 유나이티드전 직후, 제이든 보글이 소셜 미디어에서 인종차별적 학대를 받았다는 사실이 알려지자 성명을 통해 '깊은 분노와 혐오감을 느낀다'고 밝혔다.

구단은 '인종차별은 축구계는 물론 우리 사회 그 어디에도 설 자리가 없는 혐오스러운 범죄 행위'라며 '가해자들의 신원을 밝혀내기 위해 리즈 구단 측에 적극적인 지원을 제안했다'고 전했다. 이어 '신원이 확인되는 대로 법적·제도적 처벌을 포함한 모든 엄중한 책임을 지도록 가용한 모든 방안을 동원할 것'이라고 강조했다.

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또한 '응원하는 구단이나 경기 결과와 상관없이, 그 누구도 이런 일 앞에서 결코 혼자 외롭게 맞서게 해서는 안 된다'며 피해 선수에 대한 연대의 뜻도 분명히 했다.

AFP연합뉴스

이번 사태는 경기 중 보글이 토트넘의 마티스 텔에게 거친 파울을 범한 것을 계기로 불거졌다. 보글은 전반 34분 텔의 왼발목 뒤쪽을 스터드로 가격했다. 쓰러진 텔은 극심한 통증을 호소했다. 모두가 퇴장이 나올 것으로 예상했던 상황이지만 보글은 어떤 처분도 받지 않았다. 부상을 당한 텔은 전반 43분 교체됐다.

경기 직후 일부 토트넘 팬이 보글을 겨냥해 인종차별적 발언을 쏟아낸 것이다. 다만 구체적인 게시물의 내용과 작성자 규모는 공개되지 않았다.

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AP연합뉴스

국내 팬들에게는 이번 사건이 더욱 충격적으로 다가온다. 토트넘은 손흥민이 오랜 기간 몸담으며 구단의 상징적 존재로 활약했던 팀이기 때문이다. 손흥민은 영국 무대에서 뛰는 동안 인종차별적 발언과 행동에 시달린 경험이 적지 않았다. 이를 지켜보며 아픔에 공감했던 토트넘 팬들이라면 같은 행동을 해서는 안 된다는 지적이 나오는 이유다. 일부 몰상식한 팬들의 행동이 구단과 다수 팬들의 이미지에 먼저 타격을 주고 있다는 비판도 제기된다.

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EPL은 그동안 '노 룸 포 레이시즘(No Room For Racism)' 캠페인을 통해 인종차별 근절을 강조해 왔다. 그럼에도 소셜 미디어를 통한 선수 대상 인종차별 사례는 시즌마다 반복되고 있다. =