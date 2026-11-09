이강인(47분)-김민재(44분)-황인범(34분)-이한범(16분), 점점 줄어드는 韓 유럽파의 출전시간…'경기력' 위주로 명단 꾸린 모레노호, 경기감각 저하 우려 '아이러니'

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[스포츠조선 윤진만 기자]로베르트 모레노 대한민국 축구 A대표팀 임시감독은 컨디션을 위주로 11월 A매치 최종명단을 발탁했다고 했지만, 정작 주요 유럽파 중엔 풀타임을 뛰는 선수가 거의 없다는 점이 우려된다.

'천재 플레이메이커' 이강인(아틀레티코 마드리드)은 9일(한국시각) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 바르셀로나와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 12라운드에서 투톱 공격수로 선발 출전해 60분(후반 15분)만에 스트라이커 알렉산더 쇠를로트와 교체돼 벤치로 물러났다.

'60분'은 팬들 사이에서 '약속의 시간'으로 불린다. 디에고 시메오네 아틀레티코 감독의 전폭적인 신뢰를 받으며 꾸준히 선발로 나서고 있지만, 후반 15분 전후로 꾸준히 교체되고 있기 때문이다. 이전 리그 3경기에서도 각각 62분-67분-67분을 뛰었다. 전방 압박을 중시하는 시메오네 감독은 후반 중반 선수 교체를 통해 경기장 위에 에너지를 투입하곤 하는데, 이강인은 늘 교체 순번 상단에 있다. 바르셀로나전에서도 선발 명단 중 가장 먼저 벤치로 물러났다. 팀은 이강인 교체 후 6분만에 페르민 로페스에게 결승골을 내주며 1대2로 역전패했다.

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지난 여름 이적시장을 통해 파리생제르맹에서 아틀레티코로 이적한 이강인은 올 시즌 컵대회 포함 경기당 평균 출전시간이 60.6분이다. '약속의 시간'만큼 경기에 뛰고 있다는 의미다. 9~10월 통합 A매치 4연전 이후엔 평균 출전시간이 47.6분으로 조금 더 줄었다. 지난 4일 바이에른 뮌헨과의 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에선 '약속의 시간'인 후반 15분 알렉스 바에나와 교체투입해 30분간 그라운드를 누볐다.

◇9~10월 A매치 데이 이후 한국인 주요 유럽파 경기당 평균 출전시간

승부가 갈리는 경기 막판 30분 동안 빛날 기회를 얻지 못한 이강인은 올 시즌 총 15경기에 출전해 2골 1도움에 그치고 있다. 리그에선 6경기째 침묵 중이다.

출전 시간 부족은 이강인만의 문제는 아니다. 시즌 초 확고한 주전을 꿰찬 '괴물 수비수' 김민재(뮌헨)는 9~10월 A매치 이후 출전 시간이 들쑥날쑥하다. 하부리그 팀과의 컵대회 경기는 빼고 독일 분데스리가와 UCL에서 7경기 중 선발로 4경기, 교체로 1경기를 뛰었고, 7일 마인츠(2대1 승)전 포함 2경기에서 90분 동안 벤치에 대기했다. 뱅상 콩파니 뮌헨 감독은 아틀레티코전과 마인츠전에서 연속해서 다요 우파메카노와 요나탄 타 센터백 듀오를 선발로 가동했다. 김민재는 아틀레티코전에서 '구원투수' 격으로 후반 34분 교체돼 11분간 뛰었다. 지난 1일 보루시아 도르트문트(2대2 무)와의 '데어 클라시코'에서 2실점을 해 다잡은 승리를 놓친 뒤에 생겨난 입지 변화다. 김민재의 올 시즌 평균 출전시간은 66.5분, 9~10월 A매치 이후론 44.7분으로 약 22분 줄었다. 소위 '반 경기'만 뛰고 있다.

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미드필더 황인범(포르투)은 9~10월 A매치 이후 소속팀 경기에서 평균 약 34.5분을 뛰고 있고, 주전 경쟁에서 밀린 공격수 오현규(베식타시)는 약 36.9분 출전에 그치고 있다. 지난여름 아우크스부르크 입단 후 주전을 꿰차지 못한 풀백 설영우와 주전 입지를 잃은 센터백 이한범(클럽 브뤼헤)은 각각 23.8분, 16.4분에 그쳤다. 이한범은 8일 안더레흐트전에서 4경기 결장을 딛고 후반 교체로 12분간 뛰었다. 대표팀에서 핵심 역할을 해야 하는 황인범 오현규 설영우 이한범 모두 소속팀에서 조커 입지다.

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2년만에 대표팀에 재발탁된 윙어 정우영(우니온 베를린)은 공교롭게 모레노호에 승선이 결정된 이후 선발로 제외되는 빈도가 늘었다. 4경기 연속 선발로 출전하다 지난 두 경기 연속 교체로 각각 16분과 45분을 뛰었다. 올 시즌 리그 기록은 9경기(509분) 출전 0골이다.

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유럽파 중에서 그나마 윙어 황희찬(샬케)이 비록 공격 포인트를 쌓지 못하고 있음에도 가장 꾸준하고 충분하게 출전 기회를 얻고 있다. 9일 호펜하임전(1대2 패) 90분 출전 포함 평균 63.5분을 뛰었다. 팀이 부진에 빠진 상황에서 황희찬에게 반등의 키를 맡기고 있는 모습. 윙어 송민규(나시오날)도 평균 77분을 뛰고 있다. 특히 9일 아카데미코 비세우전(1대0 승)에서 왼쪽 공격수로 선발 출전해 78분을 뛰며 슈팅 4개, 드리블 성공 3개, 키패스 2개, 지상경합 성공 7회 등 최고의 활약을 펼치며 평점 8.0점(소파스코어) 호평을 받았다. 모든 포지션을 통틀어 왼쪽 측면 공격수가 그나마 '상태'가 나아보인다.

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모레노 감독은 명단 발표 기자회견에서 '경기력(퍼포먼스)'이라는 키워드를 6차례 언급했을 정도로 경기력을 강조했다. 13일과 17일 카타르 도하에서 열릴 사우디아라비아, 카타르와의 2연전에 나설 26명의 최종명단을 오직 경기력을 기준으로 발탁했다고 했다. 하지만 미국에서 4경기 연속 침묵 중인 주장 손흥민(LA FC)을 포함해 주요 선수 대부분이 최고 수준과는 거리가 먼 경기력을 보이고 있고, 출전시간도 충분히 부여받지 못하고 있다. 시차 문제는 덜하겠지만, 정작 뛰는 데 문제를 보일 수도 있다. 90분 풀타임을 뛰는 것과 60분, 30분을 뛰는 것에는 당연히 차이를 보일 수밖에 없다.

모레노호는 8일 밤 인천국제공항에서 소집돼 도하로 출국했다. 해외파들은 현지에서 속속 합류할 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 경기 시작을 기다리고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/