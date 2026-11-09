"충격" 韓 축구 에이스 숙명인가 '선제골 기점' 이강인 활약에도 엇갈린 평가…'왼발 기량 대단하다' vs '후반으로 갈수록 영향력 줄었다'

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 슛팅을 ?摠 후 아쉬워하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

epa13363985 Barcelona's Joao Cancelo vies for the ball against Atletico de Madrid's Kang-in Lee during the LaLiga EA Sports game played between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano Stadium in Madrid, Spain, 08 November 2026. EPA/JUANJO MARTIN

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[스포츠조선 김가을 기자]이것이 에이스의 숙명일까. 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 선제골 기점 역할을 하고도 엇갈린 평가를 받았다.

아틀레티코 마드리드는 9일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 FC바르셀로나와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 홈경기에서 1대2로 역전패했다. 아틀레티코 마드리드(9승1무2패)는 무패행진을 '7'에서 마감했다. 반면, FC바르셀로나(11승1패)는 2연승하며 1위 자리를 굳게 지켰다.

이강인은 이날 훌리안 알바레즈와 4-4-2 포메이션의 투톱으로 공격을 이끌었다. 그는 전반 10분 '0'의 균형을 깨는 선제골의 기점 역할을 했다. 이강인은 상대 진영 오른쪽에서 공을 잡아 반대편으로 침투하던 알바레즈를 향해 왼발 아웃프런트킥으로 패스했다. 이를 이어받은 알바레즈가 페널티지역 안 왼쪽에서 골문 앞으로 낮고 빠르게 찔러준 공을 줄리아노 시메오네가 쇄도하며 오른발로 득점했다. 그는 후반 15분 알렉산데르 쇠를로트와 교체돼 벤치로 물러났다. 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 이강인은 60분 동안 터치 24회, 패스 성공률 89%(17/19), 드리블 성공률 100%(1/1) 등을 기록했다.

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Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee warms up prior the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and FC Barcelona at Metropolitano Stadium in Madrid on November 8, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

평가는 엇갈렸다. 스페인 언론 '문도데포르티보'는 이강인을 두고 '그는 퍼스트 터치와 원투 패스를 통해 여러 공격 상황에 활력을 불어넣었다. 몇 차례 슈팅을 시도하기도 했지만, 현재는 직접 골을 노리기보다는 다른 선택지를 선호하는 경향을 보이고 있다. 경기 후반으로 갈수록 그의 영향력은 다소 줄어들었다'고 냉정하게 평가했다. 반면, 또 다른 언론 '아스'는 '이강인은 지난 시즌 토너먼트 경기에서 FC바르셀로나에 큰 타격을 입혔던 앙투안 그리에즈만(올랜도 시티)의 역할을 수행해야 했다. 볼을 소유하며 더 많은 연속성을 가져갈 수 있는 자리를 여전히 찾아가는 중이지만, 그가 볼에 관여할 때마다 팀의 플레이가 살아난다. 줄리아노의 골 장면처럼 측면을 전환하고, 비어 있는 공간을 찾으며, 동료들의 공간 침투를 유도한다. 왼발에 담긴 기량이 대단하다. 이를 그라운드에서 더 자주 볼 수 있어야 한다'고 했다.

Barcelona's Brazilian forward #11 Raphinha fights for the ball with Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and FC Barcelona at Metropolitano Stadium in Madrid on November 8, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

이강인은 올 시즌 아틀레티코 마드리드로 이적해 공식 15경기에서 909분을 뛰었다. 평균 출전 시간은 60.6분이다. 현지 언론에선 후반 15분 전후로 그를 교체하는 것에 대해 의문이 제기됐다. 디에고 시메오네 감독은 '최근 이강인과 조너선 데이비드의 출전 시간이 줄었다'는 질문에 "'줄어들었다'는 게 무슨 뜻인가? 그리고 '이상적인' 출전 시간은 어느 정도를 말하는 것인가? 나는 그들이 팀에 긍정적으로 기여할 수 있을 만큼의 시간을 뛰고 있다고 생각한다. 당연히 내 목표는 모든 선수로부터 최고의 기량을 끌어내는 것"이라고 했다. 하지만 시메오네 감독은 여전히 이강인 최적의 활용법을 찾지 못한 모습이다. 이강인은 엇갈린 평가 속 11월 A매치를 준비한다. 카타르 도하에서 열리는 사우디아라비아(13일)-카타르(17일)와의 친선경기에 출격 대기한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com