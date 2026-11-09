호날두 "감독 공개사과하면 복귀할게"→헤수스 "선수한데 사과 안해"→호날두 "11월에 날 뽑으려고? 그럼 은퇴할게", 호날두 대표팀 은퇴의 전모

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[스포츠조선 박찬준 기자]크리스티아누 호날두의 대표팀 은퇴 뒷 이야기가 전해졌다.

호날두는 5일(한국시각) 개인 채널을 통해 포르투갈 축구대표팀 은퇴를 전격 선언했다. "23년간 나는 대표팀의 7번 유니폼을 입은 채 전 세계 경기장을 누비는 특권과 책임을 누렸다. 이 유니폼을 미래에 넘겨줄 때가 됐다"며 "쉬운 결정은 아니었다. 어떤 결정은 머리로만 내리는 게 아니라 마음으로도 내린다. 2003년 8월에 시작해 내 인생을 영원히 바꾼 여정이 끝났다"라고 밝혔다.

23년간 함께한 동료 선수, 코치, 주치의, 물리치료사, 장비 담당자, 스태프 등에게 감사를 표한 호날두는 "이 느낌은 내 남은 인생 동안 간직할 것입니다. 오늘로 국가대표팀에서의 제 여정은 끝을 맺는다. 고개를 꼿꼿이 들고, 내가 걸어온 길에 자부심을 느끼며, 포르투갈을 위해 모든 것을 바쳤다는 것을 자각하며 나는 떠난다"며 "마데이라 섬에서 어린 시절 공을 쫓아다니던 소년 시절부터 시작된 꿈을 이룰 수 있게 해주셔서 감사하다. 등번호 7번은 영원히 제 마음속에 남을 것이다. 포르투갈은 언제나 제 안에 있을 것이다"라고 했다.

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2026년 북중미월드컵을 마치고 손 편지를 통해 아르헨티나 대표팀 은퇴를 발표한 '영원한 라이벌' 리오넬 메시(인터 마이애미)와 달리, 호날두가 은퇴를 결정하는 과정은 매끄럽지 않았다. 그는 지난 9~10월 A매치 기간에 호르헤 헤수스 포르투갈 대표팀 감독이 덴마크전에서 선발 명단에서 제외한다는 얘기를 전해듣고는 대표팀을 무단 이탈해 논란을 낳았다. 호날두는 장문의 SNS 글로 '날 징계하라'라고 밝혔고, 이에 응답하듯 포르투갈축구협회(FPF)가 지난달 호날두에게 출전정지 30일과 벌금 255유로(약 38만원) 징계를 내렸다. 하지만 '솜방망이 처벌'이라는 비판을 피할 수 없었다. 호날두의 복귀, '아름다운 이별'에 모든 초점이 맞춰져 있었다.

하지만 호날두는 '기습'적으로 은퇴를 발표해 버렸다. 이는 철저한 계획 하에 은퇴 발표 시점을 정한 것으로 보인다. 호날두의 출전정지 징계는 11월 A매치 데이를 앞둔 11일에 끝난다. 15일과 18일 덴마크, 웨일스와 유럽네이션스리그 경기에 나설 수 있는 '신분'이었다. 포르투갈 매체 '아 볼라' 보도에 따르면, 지난달 호날두와 의견 충돌을 일으킨 헤수스 감독은 호날두를 11월 명단에 발탁할 계획이었다. 사전에 정보를 입수한 호날두는 6일 대표팀 명단 발표를 하루 앞두고 은퇴를 발표했다.

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포르투갈 기자 페드루 세풀베다에 따르면, 헤수스 감독과 페드루 프로엔사 포르투갈 축구협회장은 호날두의 은퇴 발표 며칠 전까지 호날두와 협상을 시도했다. 하지만 호날두는 "헤수스 감독이 지휘봉을 잡고 있는 한 포르투갈 대표팀에서 뛰지 않겠다"는 뜻을 고수했다. 이유는 명확했다. 세풀베다는 "호날두는 헤수스 감독의 공개사과를 원했다. 하지만 헤수스 감독은 어떤 선수에게도 사과하지 않겠다는 뜻을 분명히 밝혔다"고 했다. 이걸로 끝이었다. 포르투갈 역사상 최고의 선수는 결국 최악의 엔딩을 택했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com