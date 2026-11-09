[공식 발표]텔 아킬레스건 밟은 뒤 인종차별 괴롭힘 '후폭풍'…리즈 구단 성명 "경악스럽다→강력한 조치 취할 것"

사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]리즈 유나이티드의 제이든 보글이 인종차별 피해를 당한 것으로 드러났다. 경기 중 토트넘 홋스퍼 선수 마티스 텔의 아킬레스건을 밟은 뒤 경고조차 받지 않으며 논란이 있었고, 이후 벌어진 일이다.

사진=리즈 유나이티드

영국 매체 '기브미 스포츠'는 9일(한국시각) '리즈의 핵심 선수 보글이 토트넘전 이후 인종차별적 괴롭힘을 당한 사실이 알려졌다'고 보도했다.

보글은 지난 7일 토트넘과의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기에서 논란의 중심에 있었다. 그는 텔의 아킬레스건을 밟는 거친 태클을 시도했고, 텔은 부상으로 경기장을 빠져나왔다. 4분간의 VAR(비디오판독)이 진행된 뒤에도 아무런 조치는 취해지지 않았고, 퇴장시켜야 한다는 요구가 쏟아졌음에도 보글은 계속 경기를 소화했다. 보글은 해당 파울로 경고조차 받지 않았다.

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AP연합뉴스

이 사건 이후 그에 대한 인종차별적 괴롭힘이 일어난 것으로 전해졌다. 이에 대해 리즈는 성명을 통해 "구단은 EPL 토트넘전 승리 이후 보글이 사회관계망서비스(SNS)에서 당한 인종차별적인 괴롭힘에 경악하고 있다"며 "리즈 유나이티드는 이러한 행위를 강력한 어조로 규탄하며, 축구계와 사회 어디에도 인종차별이 설 자리는 없다"고 밝혔다.

이어 "구단은 EPL 및 관계 당국과 협력해 해당 행위자들을 찾아내고, 그들에게 가장 강력한 조치가 취해지도록 노력할 것"이라고 덧붙였다.

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토트넘 팬들은 해당 경기에서 심판의 판정에 대해 강하게 비난했다. 토트넘도 보글을 퇴장 조치하지 않은 심판 판정에 대한 명확한 설명을 요구하고 있다.

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한편, 대다수가 팀의 패배 원인을 심판에게서 찾고 있는 상황에서 로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 팀이 경기에서 승리할 자격이 없었다는 점을 인정했다.

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데 제르비 감독은 경기 종료 후 인터뷰에서 "우리는 후반전에 패배할 만한 경기를 했고, 우리가 할 수 있는 수준의 경기력을 보여주지 못했다"며 "이번 경기를 통해 또 하나 배웠다는 점이 우리에게 중요하다"고 전했다.

또 그는 "후반전 경기력에 대해 사과하고 싶고, 우리는 강팀다운 모습을 보여주지 못했다"며 "후반전에는 올바른 투지와 피지컬적인 경쟁력을 갖추지 못했다"고 말했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com