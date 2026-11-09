'韓 초대형 사건' 무명 한국인, 영국서 갑자기 손흥민급 주목도...7부 구단서 148년 최초 대이변 일으켜

사진=BBC

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[스포츠조선 김대식 기자]잉글랜드 무대에서 무명의 한국 선수가 기적적인 승리를 만들어 주목받고 있다.

잉글랜드 7부리그 소속 윔본 타운은 9일(한국시간) 영국 도르셋의 더 와이엇 홈스 스타디움에서 열린 크롤리 타운(4부)과의 2026~2027 잉글랜드 FA컵 1라운드에서 2대0으로 승리했다. 이날 승리로 윔본 타운은 구단 역사상 최초로 FA컵 2라운드에 진출하는 새 역사를 썼다. FA컵 역사상 7부 리그 구단이 2라운드에 진출하는 최초의 사건이기도 했다.

말도 안되는 일이 벌어졌다. 4부리그라고 해도 크롤리 타운은 명백한 프로 구단이다. 이번 시즌 잉글랜드 리그2에서 최하위를 기록할 정도로 흐름이 좋지 않지만 프로 구단과 비프로 구단의 차이는 현격하다. 7부리그 소속인 윔본보다 훨씬 강한 전력을 보유하고 있다.

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엄청난 언더독의 반란을 이끈 선수가 한국인 양승우였다. 중앙 미드필더로 선발 출장한 그는 전반 9분 페널티박스 오른쪽에서 반대편 구석을 향해 오른발 감아차기를 시도했고, 공은 절묘한 궤적을 그리며 왼쪽 골대 구석에 꽂혔다.

사진=FA컵

이후 양승우의 선제골로 기세를 탄 윔봄은 효율적으로 경기를 운영했다. 크롤리 타운이 더 많은 공을 소유했지만 효과적이지 않았다. 슈팅 숫자는 크롤리 타운이 더 많았지만 유효 슈팅은 윔봄이 더 많았다. 실점 없이 후반까지 버틴 윔봄은 후반 34분에는 카메론 먼의 추가골까지 나오면서 기적적인 승리를 완성했다.

양승우는 경기 후 TNT 스포츠와 만나 "이번 경기에 임하면서 우리가 언더독이라는 걸 알고 있었고, 상대가 엘리트 수준의 팀이라 힘든 경기가 될 것도 알고 있었다. 하지만 우리 수비가 견고하고 시즌 내내 클린시트를 이어왔다는 것도 알고 있었다"며 "항상 이길 수 있다는 믿음이 있었고, 선수들이 경기 계획을 완벽하게 수행해 냈다. 찾아온 기회를 놓치지 않고 잡았다. 팬분들도 정말 대단했다"고 강조했다.

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양승우는 잉글랜드 무대에서 성장해 온 선수다. 사우샘프턴 아카데미를 거쳤지만 1군 무대로 진출하는 건 쉽지 않았다. 하부 리그 구단에서 꿈을 포기하지 않고 계속해서 선수 생활을 이어가고 있다.