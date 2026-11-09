사임 안 한다, "그런 일은 절대 없을 것" 캐릭 공식 선언...리그 8경기 무승에도 "긍정 요소 충분"

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[스포츠조선 이현석 기자]마이클 캐릭 감독이 사임 가능성에 대해 확실하게 선을 그었다.

글로벌 스포츠 언론 ESPN은 9일(한국시각) '캐릭 감독은 자신이 감독직을 유지해야 할 충분한 근거가 있다고 주장했다'고 보도했다.

ESPN은 '캐릭은 맨체스터 유나이티드가 강등권에 머물러 있음에도 불구하고 자신이 감독직을 지킬 충분한 근거가 있다고 했다. 극적인 결말에도 불구하고 캐릭 감독의 거취에 대한 의문은 쉽게 가라앉지 않을 것이다. 그는 리버풀과의 경기에도 자신이 팀을 지휘해야 할 충분히 긍정적인 근거가 있다고 믿는다'고 전했다.

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맨유는 9일 영국 맨체스터의 올드 트래포드에서 열린 애스턴 빌라와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 10라운드 경기에서 4대4 무승부를 기록했다. 맨유는 이날 무승부로 리그에서 무려 8경기 연속 승리를 거두지 못했다. 해당 기간 성적은 4무4패, 당장 경질돼도 이상하지 않은 성적이다. 맨유는 이로 인해 무려 18위까지 추락했다.

빌라전도 상황은 크게 다르지 않았다. 전반 1분과 4분, 순식간에 멀티골을 허용했다. 브루노 페르난데스가 페널티킥 득점으로 추격했고, 유리 틸레망스의 추가골로 경기를 원점으로 돌렸다. 하지만 후반에도 맨유는 먼저 실점을 허용했다. 존 맥긴과 레온 고레츠카의 득점이 터지며, 맨유는 2-4로 끌려갔다. 후반 추가시간 조슈아 지르크지와 패트릭 도르구의 득점이 터지며 간신히 4대4로 경기를 마쳤다.

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극심한 부진, 최근에는 주장 브루노 페르난데스와 캐릭 감독의 갈등까지 있었던 점을 고려하면 맨유 수뇌부도 캐릭의 경질을 고려할 수밖에 없다. 다만 캐릭의 입장은 단호했다. 자신의 발로 팀을 떠날 생각은 없다는 점을 밝혔다. 그는 빌라전 이후 기자회견에서 자리를 지킬 것이냐는 물음에 "100% 그럴 것이다"고 했다. 사임에 대한 물음에도 "그런 일은 없을 것이다"고 답했다.

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캐릭은 충분히 긍정적인 부분이 있다고 강조했다. 그는 "골은 충분히 많았다. 골은 경기의 흐름을 바꾸고, 우리는 그에 대처해야 한다. 물론 득점은 우리가 크게 개선해야 할 부분이지만, 지금으로서는 충분히 잘하고 있다. 다만 특정 상황에서 우리가 스스로 너무 어렵게 만들고 있을 뿐이다. 나는 구단이 나아가야 할 방향을 분명히 알고 있다"고 했다.

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캐릭의 단호함에도 불구하고, 맨유로서는 A매치 기간 감독 교체 카드를 고민할 수밖에 없다. 지금의 분위기라면, 강등이 현실이 될 수도 있는 상황, 맨유의 결단이 더 중요해졌다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com