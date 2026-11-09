베트남 남부로 향한 'HD Football Day'! K리그-HD현대일렉트릭, 껀터서 축구교실 진행

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[스포츠조선 김성원 기자]해외 사회공헌 캠페인 'HD Football Day x K LEAGUE'가 6일 베트남 껀터시 쯔엉쑤언 초등학교에서 성공적으로 마무리됐다.

한국프로축구연맹과 K리그 공식 에너지 파트너 HD현대일렉트릭이 함께한 'HD Football Day x K LEAGUE'는 베트남 어린이들의 꿈을 응원하기 위한 사회공헌활동이다. 슬로건 'Highlight Your Dream(네 꿈을 밝혀라)'은 어린이들이 축구를 통해 자신의 재능을 발견하고 마음껏 펼치길 바란다는 의미를 담고 있다.

이번 행사는 하노이, 호찌민, 꽝찌성에 이어 네 번째로 열렸다. 베트남 남부 메콩델타의 중심 도시인 껀터시에서는 처음 개최됐다. 스포츠 인프라가 상대적으로 부족한 지역의 어린이들에게 축구를 체험할 기회를 마련했다는 데 의미가 있다.

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행사에는 쯔엉쑤언 초등학교 4~5학년 학생 80명이 참여했다. 학생들은 패스, 드리블, 슈팅, 볼 컨트롤 4개 스테이션으로 구성된 축구 클리닉에서 기초 기술을 익힌 뒤, 미니 축구 경기를 진행했다. 여학생들을 위한 맞춤형 축구 세션도 별도로 진행됐다.

또 유소년 축구용품과 학교 지원 물품이 전달됐다. 해당 물품은 학생들의 체육 활동과 학교 교육 등에 활용될 예정이다.

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HD현대일렉트릭과 연맹은 앞으로도 베트남 각지의 어린이들이 축구로 꿈을 키워갈 수 있도록 사회공헌활동을 이어갈 계획이다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com