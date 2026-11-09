EPL 이변 속출! 축구토토 승무패 67회차, 1등 5건 총 적중금 4억9600여만원

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[스포츠조선 노주환 기자]서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)와 스페인 라리가 14경기를 대상으로 진행한 축구토토 승무패 67회차에서 이변이 속출했지만 1등 적중 5건이 나왔다고 밝혔다.

9일 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨이 발표한 적중결과에 따르면, 지정된 14경기의 결과를 모두 맞힌 1등은 5건으로 집계됐다. 1등 총 적중금은 4억9658만2000원이며, 1건당 9931만6400원이 지급된다.

2등은 182건이 적중했으며, 개별 적중금은 109만1390원이다. 이어 3등은 3011건(3만2990원), 4등은 2만1046건(9440원)이 적중했다. 이번 회차의 1등부터 4등까지 총 적중 건수는 2만4244건이다.

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이번 회차의 경기 결과는 승(홈팀 승리) 5경기, 무(무승부) 5경기, 패(홈팀 패배) 4경기였다.

먼저, 노팅엄 포레스트-맨체스터 시티(3경기)전에서는 노팅엄이 안방에서 맨시티를 3대1로 꺾는 최대 이변이 나왔다. 선덜랜드도 홈에서 첼시를 1대0으로 제압하며 이변을 이어갔다. 맨체스터 유나이티드-애스턴 빌라(11경기)전에서도 예상 밖의 결과가 나왔다. 양 팀은 8골을 주고받는 난타전 끝에 4대4로 비겼다. 라리가에서는 바르셀로나가 아틀레티코 마드리드와의 원정 경기(14경기)에서 2대1 승리했다. 레알 베티스는 엘체를 2대0으로 꺾었고, 오사수나와 아틀레틱 빌바오는 1대1로 비겼다.

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다음 회차인 축구토토 승무패 68회차는 한국(원정)-사우디아라비아(홈) 친선 A매치 1경기와 2026~2027 유럽네이션스리그 리그 페이즈 5차전 13경기를 대상으로 진행된다. 오는 11일 오전 8시부터 발매를 개시하며, 13일 오후 11시까지 전국 스포츠토토 판매점 및 베트맨에서 구매할 수 있다. 한국(원정)-사우디아라비아(홈)전은 13일 오후 11시 30분(이하 한국시간) 카타르 도하에서 중립 경기로 열린다. 네이션스리그에서는 14일 오전 4시 45분 네덜란드-그리스(6경기)전이 암스테르담에서, 15일 오전 4시 45분 포르투갈-덴마크(12경기)전이 브라가에서 열린다.

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한국스포츠레저 관계자는 "노팅엄이 맨시티를 꺾고 선덜랜드가 첼시를 제압하는 등 EPL에서 예상 밖의 결과가 이어진 가운데 14경기의 결과를 모두 맞힌 1등 적중이 5건 나왔다"며 "한국과 사우디아라비아의 친선 A매치로 시작하는 다음 회차에도 축구팬들의 많은 관심을 바란다"고 말했다. 축구토토 승무패 67회차 적중결과 및 68회차 대상경기 등 발매 관련 일정은 베트맨 사이트에서 확인할 수 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com