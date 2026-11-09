'득점 랭킹 55위' 손흥민 부진, 완전 틀렸다? 충격 MLS 선수 랭킹 공개, 메시-카세미루-그리즈만 이어 '6위'

사진=LAFC

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민(LAFC)이 이번 시즌 부진했다는 평가를 받고 있지만, 선수 평가 지표에서는 여전히 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 최상위권을 지키고 있는 것으로 나타났다.

축구 통계 사이트 풋볼랭크드닷컴(FootballRanked.com)이 9일(한국시각) 공개한 MLS 선수 Elo 순위에서 손흥민은 1,524점으로 전체 6위에 올랐다. 최근 7일간 23점이 떨어져 한 계단 내려갔지만 리그 상위 6명 안에 든다. 최소 10경기 이상 레이팅 대상 경기를 소화한 선수만 집계했다.

사진=풋볼랭크드닷컴

손흥민보다 앞선 선수는 5명뿐이다. 1위는 리오넬 메시(인터 마이애미)로 1,754점을 기록했고, 2위 카세미루(인터 마이애미·1,661점)와는 93점 차다. 3위는 앙투안 그리즈만(올랜도 시티·1,641점), 4위는 브렐 엠볼로(애틀랜타 유나이티드·1,587점)다.

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5위 로드리고 데 파울(인터 마이애미·1,534점)은 한 계단 올라 손흥민 앞에 섰고, 손흥민 바로 뒤에는 로베르트 레반도프스키(시카고 파이어·1,523점)가 1점 차로 따라붙었다. Elo 순위에서는 에반데르(1,505점)가 8위, 페타르 무사(1,495점)가 9위, 안데르스 드레이어(1,488점)가 10위를 차지했다. 독일 대표팀 출신 토마스 뮐러는 1,439점으로 26위였다.

손흥민은 지난 8일 시애틀 사운더스와의 정규리그 최종전(34라운드)까지 정규리그에서 7골 15도움을 기록했다. 월드컵 휴식기 이후에야 시즌 첫 골을 신고할 만큼 득점은 늦게 터졌지만, 도움은 2019년 카를로스 벨라가 세운 LAFC 단일 시즌 최다 기록(15개)과 타이를 이뤘다. 도움 순위에서는 펩 비엘(샬럿FC)이 18개로 1위에 올랐고, 메시(인터 마이애미)와 에반데르(FC 신시내티)가 17개로 공동 2위, 데 파울(인터 마이애미)과 알베르트 루스나크(시애틀)가 16개로 공동 4위였다.

AFP연합뉴스

손흥민은 마르코 로이스(LA 갤럭시)와 함께 15개로 공동 6위였다. 공격 포인트는 22개를 쌓았지만, 팬들이 손흥민에게 기대하는 것은 무엇보다 득점이다. 부진 논란 속에서도 지표상으로는 리그 정상급 유지했지만 전성기 대비 파괴력이 떨어졌다는 평가가 나오는 이유다.

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한편 LAFC는 정규리그 최근 4경기 연속 무승(2무2패)으로 서부 콘퍼런스 6위로 시즌을 마쳤고, 오는 21일 세인트루이스와 플레이오프 1라운드를 치른다.