감독이 상대 선수에게 박치기라니…난투극에 퇴장까지, 그런데도 이겼다! FA컵 대이변 전말은

사진출처=TNT스포츠 중계화면

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[스포츠조선 박상경 기자] FA컵 1라운드에서 셰필드 웬즈데이를 꺾은 올덤 애슬레틱이 화제다.

리그2(4부리그) 소속 올덤은 9일(한국시각) 홈구장 바운더리파크에서 리그1(3부리그) 셰필드 웬즈데이를 상대로 연장 접전 끝에 2대1로 이겼다. 올덤이 리그2에서 하위권을 전전하는 반면, 셰필드 웬즈데이는 중위권으로 챔피언십 승격을 바라보고 있다는 점에서 충분히 이변으로 받아들여질 만한 결과다.

하지만 결과 뿐만 아니라 내용 면에서도 이날 올덤의 승리는 이변으로 여겨질 만했다.

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올덤은 후반 21분 선제골로 리드를 잡았다. 하지만 10분 뒤 동점골을 내주면서 승부는 원점으로 향했다. 이 와중에 변수가 발생했다. 후반 39분 터치 라인 부근에서 셰필드 웬즈데이 미드필더 칼럼 슬래터리와 언쟁을 벌이던 올덤의 미키 멜런 감독은 갑자기 슬래터리의 목을 잡아 끌어 당긴 뒤 박치기를 했다. 양팀 선수들이 뒤엉켰고, 터치라인은 아수라장이 됐다. 주심은 주저하지 않고 멜런 감독에게 퇴장을 명령했다.

감독을 잃은 상태에서도 올덤은 셰필드 웬즈데이의 공세를 버텨내면서 승부를 연장으로 몰고 갔고, 연장 후반 5분 추가골을 얻었다. 결국 남은 10분 동안 셰필드 웬즈데이가 만회에 실패하면서 올덤이 승리를 가져갔다.

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기분 좋은 이변을 만든 올덤이지만, 다음 라운드에서도 웃을 수 있을지는 미지수. 영국 데일리메일은 '멜런 감독이 3경기 동안 벤치를 지키지 못할 것으로 보인다'며 '잉글랜드축구협회가 해당 사건을 검토 후 추가 징계를 내릴 가능성이 있다'고 전했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com