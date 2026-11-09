팔로워 2750만 벼락스타 보지냐 '기쁨의 눈물', 97분 슈퍼세이브로 칠레리그서 우승 '꿈같은 2026년'…"내 가족과 카보베르데를 위한 트로피" 감격소감

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출처=콜로콜로 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]2026년 북중미월드컵이 배출한 스타 보지냐(40·콜로콜로)가 새로운 소속팀에서 두 팔로 우승컵을 번쩍 들며 꿈같은 한 해를 아름답게 마무리했다.

보지냐 소속팀 콜로콜로는 9일(한국시각) 칠레 뉘블의 에스타디오 넬손 오야르준 아레나스에서 열린 뉘블렌세와의 2026년 칠레 리가 더 프리메라 27라운드 원정경기에서 2대1로 승리했다.

전반 14분 '칠레 전설' 아르투로 비달의 선제골로 앞서간 콜로콜로는 전반 29분 루카스 몰리나에게 동점골을 허용했다. 1-1 무승부의 기운이 감돈 후반 추가시간 2분 마르코스 볼라도스의 골로 다시 앞서나갔고, 후반 추가시간 7분 보지냐가 결정적인 선방으로 팀의 승리를 지켜냈다.

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이로써 콜로콜로는 19승4무4패 승점 61점을 기록, 리그 최종전을 3경기 남겨두고 2위 클럽 우니베르시다드 데 칠레(승점 51)를 승점 10점차로 따돌리고 조기 우승을 확정했다. 콜로콜로는 2024년 이후 2년만에 통산 35번째 우승컵을 들어올렸다.

보지냐는 "이번 우승은 내 인생과 경력을 통틀어 경험한 모든 것이 결실"이라고 소감을 밝혔다. 다가오는 코파리베르타도레스 출전 여부에 대한 질문에는 "오늘은 축하를 하는 날이다. 미래에 대한 이야기는 나중에 하자. 이번 우승은 내 모든 가족과 카보베르데를 위한 것"이라고 말했다. 우승 축하 행사에서 어김없이 카보베르데 국기를 어깨 위에 둘렀다.

AFP연합뉴스

출처=TNT스포츠 SNS 캡쳐

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보지냐는 불혹의 나이에 꿈같은 1년을 보냈다. 역대 최초 월드컵 본선에 나선 카보베르데 일원으로 북중미 무대에 오른 보지냐는 팀을 32강에 올리는 깜짝 활약과 모친과 관련된 감동 사연으로 일약 스타덤에 올랐다. 5만명에 그쳤던 인스타그램 팔로워는 대회 중 수백배 뛰었고, 현재는 2750만명에 이른다.

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보지냐는 카보베르데 최초 발롱도르 올해의 골키퍼 후보에 올라 지난달 시상식에 초청을 받았다. 스페인의 월드컵 우승을 이끈 우나이 시몬(아틀레틱)이 최종 수상의 영예를 안았다.

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보지냐는 대회 후 수많은 러브콜이 쏟아졌다. 그중 보지냐는 가장 매력적인 제안을 한 구단인 콜로콜로에 입단해 4개월만에 팀에 우승 트로피를 안겼다. 뷔 후 5경기에 출전해 팀의 우승을 뒷받침했다.

월드컵 이후 삶은 녹록지 않았다. 지난 9월 한 인터뷰에서 "평온함과 여유를 잃어버렸다. 더 이상 사생활이 없다고 해도 과언이 아니다. 이제 밖에 나가서 식당에 가면 항상 누군가 사진을 찍자거나 사인을 해달라고 다가온다. 더 심한 경우엔 누군가 나를 몰래 촬영하기도 한다. 그게 내 삶에서 가장 크게 달라진 점인데, 딱히 어떻게 할 방도가 없는 것 같다"라고 유명세의 이면을 털어놨다.

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보지냐는 "많은 사람이 유명해지고 대중의 관심을 받는 인물이 되길 원하지만, 그 현실의 긍정적인 면만 본다. 솔직히, 지금의 삶과 예전의 삶 중 하나를 선택하라고 한다면 난 예전의 삶을 택할 것"이라고도 했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com