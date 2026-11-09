'은퇴 논란' 韓 베테랑 공격수 황희찬, 11월 A매치 앞두고 마지막 경기서 풀 타임→기대했던 공격포인트 NO

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 황희찬이 공격하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 황희찬이 슈팅을 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 김가을 기자]황희찬(샬케)이 기대했던 공격포인트를 기록하지 못했다.

샬케는 9일(이하 한국시각) 독일 진스하임의 SNP 아레나에서 열린 호펜하임과의 2026~2027시즌 독일 프로축구 분데스리가 9라운드 원정경기에서 1대2로 패했다. 샬케는 리그 6경기 연속 무승(2무 4패)에 빠졌다. 1승3무5패(승점 6)를 기록하는 데 그치며 18개 팀 중 강등권인 17위에 머물렀다.

황희찬은 이날 선발로 나서 풀타임 뛰었지만, 공격포인트를 기록하지 못했다. 그는 올 시즌을 앞두고 샬케로 임대 이적했다. 이날까지 리그 7경기와 독일축구협회컵(DFB 포칼) 1경기를 합쳐 공식전 8경기에 출전했다. 하지만 리그에서 도움 하나만 기록 중이다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 황희찬이 수비에 가담하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

이제 황희찬은 국가대표팀으로 이동해 11월 A매치를 준비한다. 로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 사우디아라비아(13일)-카타르(17일)와 친선경기를 치른다.

황희찬은 지난달 6일 용인미르스타디움에서 열린 우즈베키스탄과의 친선경기 이후 은퇴설에 휩싸였다. 그는 한국이 2대0으로 승리한 뒤 '1996년생 동갑 친구' 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투)과 그라운드에서 기념사진을 찍었다. 셋은 서로 어깨동무하는 등 격려한 뒤 라커룸으로 돌아갔다.

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묘한 기류는 있었다. 앞서 베네수엘라와 역대급 졸전 끝에 0대0 무승부를 기록한 뒤였다. 김민재가 작심 발언을 쏟아냈다. 그는 후반 교체 뒤 벤치에서 축구화를 벗어 던졌고, 경기 뒤엔 "모든 선수가 '머리를 처박고' 열심히 뛰어야 한다"고 강하게 말했다. 황인범 역시 "대표팀 9년 차 정도 됐는데, 그때부터 지금까지 축구를 비롯한 여러 가지 부분에서 변화돼야 하는 것들이 많은데 잘 안되는 것 같다"고 울먹였다.

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모레노 감독은 11월 A매치 명단 발표 당시 "명단에 포함됐다는 것은 현재 퍼포먼스 기준에서 대표팀에 뽑힐 자격이 충분하고 팀을 위해 헌신할 수 있다는 판단이 내려졌다는 뜻"이라고 설명했다. 11월 A매치에서도 이들의 역할이 반드시 필요하다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 경기 시작을 기다리고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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한편, 모레노 감독 부임 이후 처음 부름을 받은 정우영(우니온 베를린)은 프라이부르크와 원정경기에서 후반 시작하며 교체로 투입됐다. 하지만 그 역시 공격포인트를 기록하지는 못했다. 정우영은 올 시즌 리그 9경기와 DFB 포칼 2경기를 뛰었으나 아직 공격 포인트를 생산하지 못했다. 우니온 베를린도 프라이부르크에 0대2로 패해 16위(1승4무4패)에 처졌다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com