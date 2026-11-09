이강인 빼니 창의성도 사라진 ATM…현지 매체도 물음표, 결국 시메오네 교체 결정이 바르사전 패착이었나

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[스포츠조선 박상경 기자] FC바르셀로나전에서 패한 아틀레티코 마드리드(이하 ATM)를 두고 이강인 교체 시점이 아쉬웠다는 평가가 나왔다.

ATM 소식을 전하는 스페인 매체 인투더칼데론은 9일(한국시각) 바르셀로나전에 출전해 60분을 소화한 이강인에게 평점 7점을 매겼다. 매체는 이강인이 이날 훌리안 알바레스에게 결정적인 득점 기회를 두 차례 제공했다는 점을 강조하며 '더 오래 뛰는 모습을 보고 싶었다. 경기 내내 지속적으로 창의적인 위협을 가했다'고 평가했다.

이강인은 이날 전반 10분 날카로운 대각선 패스로 알바레스에게 공을 전달했고, 알바레스는 줄리아노 시메오네의 선제골을 도왔다. 이날 이강인은 측면과 중앙 사이 공간에서 알바레스의 침투를 지원했고, 전반 24분에는 직접 유효슈팅을 기록하는 등 활발한 활약을 보였다. 이날 이강인의 패스 성공률은 89%였다.

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하지만 이강인은 이날도 풀타임을 소화하지 못했다. ATM이 전반 막판 페르민 로페스에게 실점했고, 후반 중반까지 동점 상황이 이어지자 디에고 시메오네 감독은 후반 15분 이강인 대신 1m95 장신 공격수인 알렉산데르 쇠를로트를 투입했다. ATM은 후반 21분 라민 야말에게 역전골을 내준 뒤 쇠를로트의 높이를 활용한 공격에 치중했으나, 효과를 보지 못한 채 1대2로 졌다. 인투더칼데론은 쇠를로트에게 평점 5점을 매기는데 그쳤다.

스페인 일간지 아스도 이날 이강인의 활약을 긍정적으로 평가했다. 매체는 '이강인은 지난 시즌 유럽챔피언스리그 토너먼트에서 바르셀로나를 괴롭혔던 앙투완 그리즈만 같은 역할을 맡았다. 아직 공을 꾸준히 다룰 수 있는 위치를 찾는 과정이지만, 일단 공을 잡으면 플레이가 한 단계 살아난다'며 '시메오네의 득점 때처럼 방향 전환이나 빈 공간을 탐색하며 동료의 움직임을 활용한다. 뛰어난 왼발을 갖춘 만큼 더 지켜볼 필요가 있다'고 평했다.

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스페인 현지에서는 이강인의 출전 시간에 대한 시메오네 감독의 결정에 물음표를 붙여왔다. 시메오네 감독은 앞서 관련 질문에 대해 "모든 선수에게서 최고의 모습을 끌어내려 한다"고 말한 바 있다. 하지만 좋았던 흐름이 패배로 바뀐 이번 바르셀로나전에서의 결단에 대한 의문부호는 좀 더 커질 수밖에 없다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com