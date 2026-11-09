손흥민 아닙니다! 부동산 일하는 코리안 7부리거의 환상 감아차기, 프로팀 박살냈다...FA컵 148년사 최대 이변

사진캡처=윔본 타운 SNS

사진캡처=BBC SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]한국인 선수의 환상 감아차기가 영국 축구를 발칵 뒤집어놨다. 주인공은 7부리그의 윔본 타운에서 뛰는 양승우다.

윔본 타운은 8일(한국시각) 영국 도싯주 윔본의 와이엇 홈스 스타디움에서 열린 크롤리 타운과의 2026~2027시즌 FA컵 1라운드에서 2대0으로 승리했다. 윔본 타운은 구단 역사상 최초로 FA컵 2라운드 진출에 성공했다. 7부리그 팀이 2라운드에 오른 것도 윔본 타운이 처음이었다. 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 소속 프로팀을 꺾은 것도 최초다.

윔본 타운은 잉글랜드 7부리그에 해당하는 서던 풋볼리그 프리미어 디비전 사우스 소속 구단이다. 사실상 아마추어다. 반면 크롤리 타운은 4부리그인 잉글랜드 리그2에 속한 팀이다. 물론 리그2에서 최하위를 기록할 정도로 흐름이 좋지 않지만, 축구를 전업으로 삼는 진짜 프로팀이다. 잉글랜드 축구 리그 피라미드 상 순위 차이가 57계단에 달했다. 전력차는 비교할 수 없을 정도였다.

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흔히 말하는 '다윗과 골리앗'의 싸움이었다. 대이변이 펼쳐졌다. 중심에 양승우가 있었다. 양승우는 전반 9분 환상적인 골을 터뜨렸다. 상대 골키퍼 비토 마노네가 공을 던지는 과정에서 실수를 했고, 양승우가 이를 놓치지 않고 잡아 절묘한 감아차기 슈팅을 시도했다. 공은 그대로 골문 상단으로 빨려들어갔다. 손흥민을 연상케하는 기가막힌 골이었다.

사진캡처=윔본 타운 SNS

사진캡처=윔본 타운 SNS

양승우의 선제골로 앞서나간 윔봄 타운은 효율적으로 상대를 괴롭혔다. 갈길 바쁜 크롤리 타운이 공을 소유하며 기회를 만들었지만, 마무리가 아쉬웠다. 카이 제닝스의 슈팅은 골문을 벗어났고, 조니 러셀의 헤더는 골키퍼 정면으로 향했다. 슈팅 숫자는 크롤리 타운이 더 많았지만, 유효 슈팅은 윔봄 타운이 더 많았다. 선수 교체도 효과가 없었다.

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실점없이 막아내던 윔본 타운은 또 한번의 기회를 놓치지 않았다. 후반 34분 캐머런 먼이 추가골을 터뜨리며 아무도 예상 못한 드라마를 썼다.

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영국이 난리가 났다. 영국 '가디언'은 '7부리그 윔본 타운이 크롤리 타운을 충격에 빠뜨리며 FA컵 2라운드에 진출했다'며 '윔본 타운이 풋볼리그 최하위 팀 크롤리 타운을 2대0으로 꺾으며 FA컵 1라운드 최대 이변을 일으켰다'고 전했다. BBC도 '4부 리그 최하위로 부진에 빠진 크롤리 타운이 7부 리그의 윔본 타운을 상대로 체급 차를 전혀 보여주지 못한 채 무너졌다'고 했다.

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스포트라이트는 선제골의 주인공 양승우에 향했다. 양승우는 2002년생으로 어린 시절 영국으로 건너갔다. 사우스햄턴 아카데미에서 성장했다. 포레스트 그린 로버스와 이스트리 등을 거친 양승우는 잉글랜드 하부리그에서 선수 생활을 이어가고 있다. 윔본 타운의 중앙 미드필더로 활약 중이다. 하지만 선수 만으로 생계를 이어갈 수 없다. 가디언은 양승우가 '부동산 조사·평가사(property surveyor)'로 활동하고 있다고 전했다.

사진캡처=FA SNS

사진캡처=윔본 타운 SNS

양승우는 지난해 무릎 후방십자인대 부상으로 장기간 전력에서 이탈하는 어려움을 겪었다. 그러나 재활을 거쳐 올해 4월 복귀한 양승우는 올 시즌을 앞두고 구단과 재계약을 맺었다. 양승우는 이번 FA컵에서 최고의 활약을 펼치며 구단의 신뢰에 부응했다. 양승우도 프로팀을 상대로 존재감을 보이며 영국 축구에 자신의 이름을 알렸다.

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경기 후 구단은 '최고의 활약'을 펼친 양승우에게 마이크를 건넸다. 양승우는 구단 공식 영상 인터뷰를 통해 "구단과 선수단, 그리고 팬들 모두에게 엄청난 경기였다"며 "FA컵 다음 라운드에 진출해 구단 역사의 일부가 된 것은 개인적으로도 정말 특별한 일"이라고 소감을 밝혔다. 환상적인 선제골 장면에 대해서는 "앙헬에게 공을 받아 터치했을 때 생각보다 시간이 많았다"며 "그냥 강하게 때리면서 들어가길 바랐는데 상단 구석으로 꽂혔다"고 미소 지었다.

이어 영국 'TNT 스포츠'와의 방송 인터뷰에서 "우리가 '언더독'이라는 것을 알았고 힘든 경기가 될 것이라 예상했다"면서도 "하지만 우리는 올 시즌 내내 무실점 경기를 많이 해왔기에 이길 수 있다는 믿음이 있었다. 선수들이 게임 플랜을 완벽하게 수행했다"고 설명했다. 또한 "90분 내내 열심히 뛴 동료들과 코칭스태프, 놀라운 응원을 보내준 팬들에게 이 공을 돌린다"고 했다.

양승우는 FA컵 2라운드에서 또 한번의 기적에 도전한다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com