'1무1패→파이널A 5위' ACLE와 점점 멀어지는 전북 현대, 강원에 극장골 패배 후 원정 간 팬들과 언쟁까지 벌였다

강원 원정에서 2대3으로 패한 전북 현대 선수들 사진제공=한국프로축구연맹

전북 현대 정정용 감독 사진제공=한국프로축구연맹

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전북 현대가 파이널A 두 경기서 무승으로 부진하며 다음 시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE)와 자꾸 멀어지고 있다. 팀 경기력이 요동치는 가운데 전북 선수단이 원정 응원을 간 일부 팬들과 언쟁까지 벌였다.

전북은 8일 강릉하이원아레나에서 열린 강원FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 파이널 2라운드에서 콤파뇨의 선제골에도 불구하고 난타전 끝에 2대3으로 졌다. 지난 대전하나시티즌과의 무승부(0대0)에 이어 스플릿 이후 1무1패로 승리하지 못했다. 승점 49점의 전북은 5위, 제자리걸음 했다.

세 경기씩 남은 상황에서 2위 울산 HD(승점 57)가 전북에 승점 8점 차로 크게 앞서 있다. FC서울의 조기 우승이 확정된 가운데 전북의 수정된 목표인 2위 달성도 사실상 어렵게 됐다. 3위 대전(승점 53), 4위 강원(승점 51)도 결코 만만치 않은 전력과 기세다. 따라서 전북이 남은 경기서 ACLE의 마지노선이 될 최소 3위도 장담할 수 없는 상황으로 치닫고 있다.

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전북은 강원 원정에서 공수 밸런스가 완전히 깨진 처참한 경기력으로 고개를 숙였다. 전북 정정용 감독은 "리그와 ACLE를 병행하는 게 어렵다. 원정 온 팬들에게 죄송하다"고 말했다. 전북은 지난 주중 조호르(말레이시아)와의 ACLE 홈 경기서 2대0 승리하면서 분위기를 반전시키는 듯했다. 하지만 강원 원정에선 180도 다른 실망스런 경기력으로 졸전을 펼쳤다.

게다가 전북 선수단은 경기 후 팬들에게 인사하는 과정에서 말싸움을 펼쳤다. 팬들은 선수단이 보여준 경기력과 결과에 크게 실망했다. 일부 팬들은 인사를 하러 온 선수들에게 싫은 소리를 좀 했다. 전북의 일부 선수들(이승우 박지수)이 참지 못하고 맞대응했다. 잠시 동안 서로 고성이 오갔다. 구단 관계자들이 흥분한 선수들을 자제시키면서 일단락됐다. 그라운드의 선수들과 관중석의 팬들은 물리적인 충돌은 없었다.

강원 원정에서 2대3으로 패한 전북 현대 선수들 사진제공=한국프로축구연맹

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전북은 지난해 '더블(리그, 코리아컵)'을 달성했는데 1년 만에 '무관'으로 추락했다. 다수의 팬은 팀 성적 부진에 열받았고, 전북 경영진에게 변화를 요구하고 있다. 전북은 A매치 브레이크 이후 파이널A 3경기와 ACLE 2경기를 치른다. 위기에 처한 정정용 감독의 거취를 결정할 시간이 다가왔다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com