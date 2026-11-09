이정효 감독 '오피셜' 팀 문화 핵심, 승격 이끈 '캡틴' 홍정호의 '원팀' 정신..."뭐든지 팀으로 같이 하려 했다"[현장인터뷰]

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[수원=스포츠조선 이현석 기자]승격의 초석이 된 수원 삼성의 팀 문화, 이정효 감독도 엄지를 세운 홍정호의 '원팀' 정신이 그 중심에 있다.

수원이 길었던 K리그2 여정에 마침표를 찍었다. 수원은 8일 수원월드컵경기장에서 열린 용인FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 32라운드에서 2대0으로 승리했다. 승점 66점 고지에 오르며 최소 2위를 확보, 다이렉트 승격에 성공했다.

승격의 기쁨을 누리는 순간, 주장인 홍정호는 가장 먼저 팬들을 돌아봤다. 그는 "선수들도 중요하지만 오래 기다린 팬들에게 한마디를 해드리고 싶다. 3년 동안 힘들었는데 홈이든, 원정이든 경기장을 채워준 팬들이 있었기에 오늘 같은 날이 왔다. 정말 감사드린다. 승격은 했지만, 우승이 남았다. 선수들이 한마음으로 모여서 우승으로 보답하겠다"고 했다. 선수 경력, 우승 경험, 기량, 모든 면에서 K리그 정상급인 홍정호에게도 승격은 생소한 경험이다. 그는 "내가 수원으로 이적한 이유였다. 명분과 동기부여가 필요했다. 수원이 우승이라는 목표가 있었기에 그 순간을 함께 하고 싶어서 왔다"고 했다.

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이정효 감독의 선임, 탄탄한 전력 구축 등 수원의 성공은 여러 요소가 함께 만든 결과물이다. 그러나 이 감독은 변화한 '팀 문화'를 언제나 첫손에 꼽았다. 하나로 뭉친 팀, 나태함을 서로 가만두지 않는 태도가 승격의 토대였다고 평가했다. 팀 문화의 시작점에는 언제나 홍정호의 이름이 빠지지 않았다. 중요한 순간 선수들을 다잡는 역할을 도맡았다. 이 감독은 용인전을 승리한 후에도 "홍정호를 비롯해 고참들이 매니지먼트를 잘 해주면서 선수들이 일관성을 가졌다"고 했다. 팀 문화를 형성하는 과정에서 주장의 힘이 크게 발휘됐음을 인정했다.

홍정호의 리더십은 '원팀' 정신이었다. 그는 "감독님이 워낙 좋게 얘기를 해주신다"며 "내가 잘했기보다는 항상 뭘 하더라도 팀으로서 같이 하려고 한 걸 좋게 봐주셨다. 운동장에서나, 생활이나, 함께 팀으로서 뭉쳤다. 경기력이 안 좋아도 티 안 내고, 믿고 의지했다. 나뿐만 아니라 경기에서 뛰지 않은 선수들도 서로 응원해 주면서 수원이 많이 달라졌다. 팀으로서 잘한 시즌이 아닐까 싶다"고 했다.

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내년 K리그1에서는 홍정호의 역할이 더 중요해질 수밖에 없다. 수원은 올 시즌 젊은 선수들이 많은 기회를 받았다. K리그1 경험이 부족한 선수들에게 정상급 베테랑의 존재는 버팀목이다. 팀 문화를 지탱하는 홍정호는 주장으로서 어린 선수들의 성장도 이끌어야 한다. 그는 "선수들도 한 단계 성장하고, 많이 느꼈을 것이다. 감독님을 만나서 계속 성장하다 보면 K리그1에서도 좋은 팀이 될 것이다. 1부에서는 더 많은 걸 해내야 한다"고 덧붙였다.

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수원=이현석기자 digh1229@sportschosun.com