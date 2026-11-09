'정말 최악이다' 황희찬팀의 역대급 굴욕, '노팅엄의 배신'으로 5대리그 유일 홈 무득점 '오명'…'풀타임' HWANG 334분째 침묵

사진=키커 캡처

Xinhua연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]한때 독일 분데스리가를 대표하는 명문구단 샬케04가 '굴욕사'를 써내려가고 있다.

샬케는 11월 A매치 휴식기를 앞둔 9일 현재, 2026~2027시즌 개막 후 유럽 5대리그에서 유일하게 홈경기 득점이 없는 팀이다.

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 클럽 노팅엄 포레스트가 8일 홈에서 맨시티를 3대1로 대파하며 '홈 무득점 클럽'에서 '탈퇴'하면서 샬케만이 덩그러니 남았다.

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올 시즌 승격팀인 샬케는 바이에른 뮌헨(0대0 무), 엘베스베르크(0대0 무), 마인츠(0대1 패), 라이프치히(0대2 패)와의 지난 네 번의 홈 경기에서 단 한 골도 넣지 못한 채 승리 없이 2무 2패에 그쳤다. 네 번의 홈 경기를 '직관'한 팬은 샬케 선수들이 골 세리머니를 펼치는 모습을 단 한 번도 보지 못한 채 발걸음을 돌려야 했다.

샬케가 지난 주말 리그 경기를 호펜하임 원정에서 치른 만큼, 유일한 홈 무득점 기록은 적어도 A매치 데이가 끝난 이후인 22일 슈투트가르트전까진 유지하게 됐다.

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샬케는 1대2로 패한 9라운드 호펜하임 원정 경기에서 '조커' 주니오르 아다무가 득점하기 전까지 유일하게 공격수들의 득점이 없는 팀이기도 했다. 이날 포함 5골 중 4골을 미드필더와 수비수들이 나눠넣었다. 지금까지 헤더 득점이 없는 분데스리가 유일팀이기도 하다.

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로이터연합뉴스

리그 최저 득점을 기록 중이 샬케의 성적이 좋을 리 만무하다. 샬케는 9경기에서 단 1승(3무5패)에 그치는 부진으로 18개팀 중 강등권인 1위에 처져있다. 오직 보루시아 묀헨글라트바흐(승점 4)만이 샬케보다 순위가 낮다. 샬케가 5골을 넣을 때 리그 선두 바이에른 뮌헨은 6배에 가까운 29골을 몰아쳤다.

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지난 여름 이적시장 최종일에 울버햄튼에서 샬케로 임대 이적한 황희찬도 팀의 부진, 팀의 득점력 난조에 일정 부분 책임이 있다. 올 시즌 확고한 주전 공격수로 자리매김한 황희찬은 호펜하임전 90분 포함 총 334분(7경기)을 뛰어 아직까지 샬케 데뷔골, 시즌 마수걸이골을 쏘지 못했다.

지금까지 슈팅수 5개에 그칠 정도로 슈팅 찬스 자체를 충분히 잡지 못했다. 호펜하임전에서 전후반 각각 한 차례씩 슈팅을 날렸으나, 수비벽에 막혔다. 패스 성공률 72%, 리커버리 4회, 지상경합 성공 횟수 5개 등을 기록, 샬케 필드 플레이어 중 가장 낮은 평점 6.3점(소파스코어)에 그쳤다.

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황희찬은 소속팀과 국가대표팀을 통틀어 최근 15경기째 골맛을 보지 못했다. 2026년 북중미월드컵을 앞둔 5월 트리니나드 토바고와의 A매치 친선경기에서 득점한 게 마지막이다. 필드 골은 5월 리버풀전이다.

모레노호 최종 명단에 포함된 황희찬은 13일과 17일 카타르 도하에서 열릴 사우디아라비아, 카타르와의 A매치 친선경기 2연전에 출전할 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com