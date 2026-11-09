'최소 4만 관중 가능' 벌써 관심 폭발! K리그 대표 '흥행카드', FC서울-수원 삼성 '슈퍼매치' 돌아온다

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]K리그 최고의 '흥행카드'. FC서울과 수원 삼성, 수원 삼성과 FC서울의 '슈퍼매치'가 돌아온다. '슈퍼매치'는 K리그를 넘어 전 세계가 주목하는 '더비' 중 하나다.

국제축구연맹(FIFA)은 2009년 두 팀의 대결을 '아시아 최고의 더비'(Asia´s top derby)라고 소개하기도 했다. '슈퍼매치'는 곧 K리그 관중 동원의 역사다. 서울-수원전은 역대 K리그 정규리그 관중 상위 10위 안에 네 차례나 이름을 올렸다. 특히 2007년 4월 8일 서울월드컵경기장에서 열린 두 팀의 대결엔 무려 5만5397명의 관중이 들어찼다. 하지만 안타깝게도 2023년 이후 '슈퍼매치'는 잠정 중단됐다. 수원이 2023년 K리그1 최하위를 기록하며 K리그2(2부)로 추락했기 때문이다. 두 팀의 마지막 대결은 2023년 11월 25일 서울월드컵경기장에서 열린 K리그1 경기(수원 1대0 승)였다. 자존심을 구긴 수원은 2024~2026시즌 K리그2 무대에서 승격을 위해 싸웠고, 드디어 K리그1 무대로 복귀하게 됐다. 올 시즌 K리그2 최소 2위를 확보, 남은 두 경기 결과와 상관없이 자동 승격을 확정했다.

팬들은 '슈퍼매치' 부활에 벌써 기대감을 드러내고 있다. 온라인에선 서울과 수원 팬들은 물론, 다른 팀 팬들도 '슈퍼매치'를 손꼽아 기다리고 있다. '최소 4만 관중 가능'이란 얘기까지 나온다. 10년 만의 K리그1 정상 등극을 확정지은 서울은 올 시즌 흥행에서 압도적 1위를 질주하고 있다. 18경기에서 평균 2만1011명을 끌어모았다. 수원은 K리그2에서 1위다. 15경기에서 평균 1만6547명을 동원했다. 지난 2월 28일 수원월드컵경기장에서 열린 서울 이랜드와 시즌 개막전에는 2만4071명의 관중이 몰렸다. K리그2 역대 최다 관중 신기록을 썼다. 충성도 높은 팬들을 보유한 상황에서 두 팀의 '시너지'까지 묶으면 4만 관중도 충분히 가능한 얘기다.

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'슈퍼매치'란 새 도전을 앞둔 김기동 서울 감독도 반가운 마음인 건 마찬가지다. 김 감독은 "흥행 면에서는 확실히 좋다. '슈퍼매치'가 이뤄지고 양쪽에 많은 팬이 이슈를 만들면 많은 흥행이 될 수 있다. 포항 스틸러스 감독 시절엔 '동해안 더비'도 했었다. 그보다 더 많은 분이 오신다고 한다. 그런 매치에서 이겼을 때의 희열, 졌을 때의 부담감 등이 더 배가 되지 않을까 싶다"고 미소지었다.

최근 몇 년간 K리그 더비는 '현대가'를 중심으로 돌아갔다. 울산 HD와 전북 현대의 '현대가 더비', 울산과 포항의 '동해안 더비', 전북과 서울의 '전설매치' 등이 팬들의 관심을 모았다. 이 밖에도 몇몇 더비가 더 형성됐지만 냉정히 말해 '슈퍼매치'만큼의 폭발력은 없었다. 4년 만에 돌아오는 '슈퍼매치'에 K리그가 활짝 웃는 이유다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com