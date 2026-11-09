12경기에서 '0골'인데...영국은 환호했다, '韓 국가대표 유망주' 김민수 "형편없는 성적? 누가 봐도 공격의 핵심"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]득점은 없지만, 영국은 환호하고 있다. '한국 국가대표' 김민수의 활약은 충분히 인상적이다.

영국의 데일리메일은 9일(한국시각) '김민수는 득점도, 도움도 없지만, 데릭 매키니스 감독에게는 문제가 되지 않는다'고 보도했다.

지난여름 이적시장, 스코틀랜드를 놀라게 한 영입 중 하나는 레인저스의 김민수였다. 이적시장을 앞두고 김민수의 가치는 치솟았다. 2025~2026시즌 안도라로 임대를 떠나 스페인 라리가2에서 뛰어난 활약을 보여준 유망주인 김민수는 지로나로 복귀했다. 팀의 상황이 달라졌다. 지로나가 2부로 강등되며 김민수를 비롯한 핵심 자원들은 유럽 구단의 관심을 받았다. 김민수는 당시 여러 구단의 구애를 받았으나, 레인저스가 구단 역대 최고 이적료 수준의 제안과 주전 보장으로 마음을 끌며 이적을 성사시켰다.

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사진=X 캡처

레인저스에 합류한 김민수는 올 시즌 벌써 12경기에 출전했다. 리그에서는 단 한 경기를 제외하면 모두 선발 출전, 출전 시간만 벌써 725분에 달한다. 확실한 주전급 선수로서 대우받고 있다. 아쉬운 점은 바로 공격포인트다. 2선 전지역을 소화할 수 있는 자원, 파괴적인 드리블과 킥, 패스까지 선보이고 있지만 골과 도움이 없다. 지난 시즌 안도라에서는 40경기에서 6골-4도움을 기록했다. 4경기에 한 번은 공격포인트를 쌓은 셈이다. 하지만 올 시즌은 12경기에서 공격포인트 소식이 들려오지 않았다.

공격수이기에 아쉬움이 클 수밖에 없다. 매키니스 감독도 몇 차례 김민수를 비롯한 공격 자원들의 골이 터져야 한다는 점을 강조했고, 스코틀랜드 현지 매체들도 득점에 대한 부분을 지적한 바 있다. 김민수로서도 활약에 탄력이 붙기 위해선 득점 등의 요소가 받쳐줘야 하기에 불안감도 커질 수 있었다.

사진=김민수 SNS 캡처

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하지만 영국 매체는 다르게 평가했다. 득점이 없지만, 김민수의 영향력은 확연히 다른 수준이라고 평가했다. 데일리메일은 '김민수가 지난여름 거액의 이적료로 레인저스에 합류한 후 보여준 기록은 감독이라면 누구나 자신이 속은 것이 아닌지 의심하게 만들 정도다. 12경기에서 0골, 0도움, 누가 봐도 형편없는 성적이다. 하지만 매키니스 감독은 왜 이런 것을 조금도 신경 쓰지 않을까. 간단히 말하자면, 그는 예리한 눈을 가졌다. 누구라도 김민수가 레인저스 공격의 핵심이라는 걸 알 수 있다. 수치가 뒷받침되지 않더라도 말이다'고 전했다.

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이어 '세인트 미렌 원정도 마찬가지였다. 그는 왼쪽 측면에서 돌파해 공을 잡는 상황이 몇 번이나 나왔는지 셀 수도 없다. 운이 아닌 지능적인 플레이였다. 리그에서 그 누구도 몸을 돌려 드리블하며 공간을 파고드는 데 그보다 더 능숙한 선수는 없다. 그의 플레이는 대부분 본능에 기반을 두고 있다. 실제로, 그것이 그를 매력적인 선수로 만드는 큰 요소 중 하나다. 하지만 골문 앞에서의 판단력은 개선해야 할 부분이 많다'고 했다.

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적응에는 문제가 없다. 김민수에게 필요한 건 활약에 불을 붙일 득점 뿐이다. 11월 A매치 기간 올림픽 대표팀에 합류하는 김민수로서는 그 ㄱ간을 훌륭하게 보내고 팀에 다시 헌신하는 것이 중요하다. 데일리메일은 '지금처럼 계속 해낸다면 득점은 터질 것이다. 의심할 여지가 없다'고 평가했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com