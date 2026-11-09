"김예건, 분데스리가 구단이 원한다"...韓 특급 재능은 다릅니다, 유럽 진출 반년도 안 됐는데 '빅리그' 관심 등장

사진=즈베즈다 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]불과 몇 달이 걸리지 않았다. '특급 재능' 김예건을 향한 빅리그의 관심이 시작됐다.

세르비아의 UNA는 9일(한국시각) '분데스리가 팀들이 김예건을 주시하고 있다'고 보도했다.

UNA는 '즈베즈다는 김예건을 지난여름 영입했다. 김예건은 이미 유럽 구단들의 관심을 끌고 있다. 덴마크의 미트윌란과 분데스리가 두 구단, 호펜하임과 아우크스부르크가 그를 적극 주시하고 있다'고 전했다. 김예건은 앞서 여름 이적시장에서 전북 현대를 떠나 유럽 무대에 입성했다. 행선지는 세르비아의 명문 즈베즈다였다. 이적한지 단 6일만에 즈베즈다의 19번 유니폼을 입고 유럽 무대에 서며 관심을 모았고, 최근 1군 무대에서 3경기 연속 출전해 기대감을 높이고 있다.

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사진=즈베즈다 SNS 캡처

한국 축구가 기대를 갖고 지켜보는 유망주다. 전북 현대 유스(금산중) 입단 당시부터 주목을 받았다. 연령대에서 뛰어난 기량과 성장 가능성을 인정받았다. U-15팀을 거쳐 U-18팀으로 올라온 뒤에도 꾸준한 활약을 이어가며 전북 유스 내 핵심 자원으로 자리매김했다. 연령별 국가대표팀에서의 활약도 돋보였다. 2025년 AFC U-17 아시안컵과 FIFA U-17 월드컵 등 주요 국제무대에서 기량을 뽐냈다.

2026시즌 시작과 함께 전북 1군에 모습을 드러냈다. 전북과 준프로 계약, 그동안 전북N팀 훈련 및 일정에 참여하며 프로 데뷔 꿈을 키웠고, 곧바로 프로 무대를 밟았다. 2경기 만에 K리그 데뷔골까지 터트리며 재능을 폭발시켰다.

사진=즈베즈다 SNS 캡처

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곧바로 유럽의 관심이 쏟아졌다. '친한파 구단' 즈베즈다가 손을 뻗었다. 즈베드자는 2023년 국가대표팀 간판 미드필더 황인범(포르투)을 영입했다. 1년 뒤에는 울산에서 뛰던 풀백 설영우(즈베즈다)를 품었다. 둘은 단숨에 즈베즈다 주전을 꿰차며 팬들의 사랑을 받았다. 황인범은 시즌 올해의 선수까지 수상한 후 네덜란드 명문 페예노르트로 이적했다. 설영우는 올여름 아우크스부르크 이적으로 분데스리가에 입성하며 빅리그 진출 꿈을 이뤘다.

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김예건 또한 곧바로 분데스리가의 레이더 안에 들어온 것으로 보인다. 전북 현대에서 활약할 당시, 맨시티, 바르셀로나 등 빅클럽들의 구애를 한몸에 받았었던 선수이지만, 1군 활용을 약속받은 즈베즈다에서 활약한 후 도약하는 것은 다른 수준의 일이다. 본격적으로 1군에서 활용할 수 있는 자원으로 인정받으며 빅리그 진출이 가능할 수 있다. 당장 이적이 성사될지는 알 수 없지만, 이번 분데스리가의 관심이 김예건의 성장이 잘 이뤄지고 있다는 지표임은 확실해 보인다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com