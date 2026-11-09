한국인 목사의 아들 '스니(Seuny)', 英 7부의 기적을 이끌다…FA컵서 원더골로 4부팀 격파 영웅 우뚝

출처=윔본 타운 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]양승우, 이 이름을 기억하세요.

역사와 전통을 자랑하는 잉글랜드 FA컵에서 무명의 한국인 선수가 대이변의 주역으로 떠올랐다. 영국 7부리그 서던 프리미어리그 사우스에 속한 윔본 타운의 미드필더 양승우(24)는 9일(한국시각) 영국 도르셋의 더 와이엇 홀스 스타디움에서 열린 크롤리 타운(4부)과의 2026~2027시즌 FA컵 1라운드에서 결승골을 넣으며 2대0 ㅅ으리를 이끌었다.

이에 따라 윔본 타운은 구단 역사상 최초로 FA컵에서 풋볼 리그(2~4부) 소속 클럽을 제압하며 마찬가지로 최초로 2라운드에 올랐다. 그야말로 '언더독의 반란', '자이언트 킬링'.

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중심에 2002년생 한국인 양승우가 있다. 이날 윔봄 타운의 중앙 미드필더로 선발 출전한 양승우는 전반 9분 페널티박스 오른쪽에서 패스를 받아 골문 좌측 구석을 찌르는 오른발 감아차기 슈팅으로 골망을 흔들었다. 2010년 전후로 아스널 소속으로 프리미어리그를 누빈 이탈리아 출신 수문장 비토 마노네도 꼼짝 못할 '원더골'이었다.

윔본 타운은 후반 34분 캐머런 문의 추가골을 묶어 무실점 2대0 승리를 따냈다. 현지에선 FA컵 2라운드 진출을 이끈 양승우의 선제골이 윔본 타운 역사상 가장 유명한 골이라는 평가가 나왔다.

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팀 실스 윔본 타운 감독은 구단을 통해 "쓰니(Seuny·양승우 애칭)의 골은 정말 환상적이었다. 앞으로 기회가 왔을 때 슈팅을 시도하지 않는다면, 그때는 분명히 그와 이야기를 나눠봐야 할 것 같다. 정말 대단한 마무리였다"라고 말했다.

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양승우는 유년 시절 목사였던 부친을 따라 영국으로 이주했다. 명문 사우샘프턴의 유스팀에서 성장하며 자말 무시알라(바이에른 뮌헨), 리바이 콜윌(첼시), 알렉스 스콧(본머스) 등과 함께 프로의 꿈을 키웠다.

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사우샘프턴을 떠난 양승우는 포레스트 그린 로버스, 토튼 등 하부리그 팀에서 선수 경력을 이어갔다. 영국 일간 '가디언'에 따르면, 현재 부동산 감정 평가서로 일하며 윔본 타운의 중원도 지키고 있다.

양승우는 "상대는 리그2(4부)팀으로 우리가 언더독이고, 이날 경기가 어려울 거란 걸 알았다"며 "하지만 우리는 우리가 이길 수 있다고 믿었다. 우리는 작전을 완벽하게 수행했고, 우리 모두가 노력했다"라고 소감을 말했다.

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양승우는 비록 출발은 느렸지만 프로의 꿈을 포기하지 않고 있다. 다음달 FA컵 2라운드에서 더 강한팀을 상대로 퍼포먼스를 발휘할 수 있다면, '스니'가 프로로 가는 시간을 앞당길 수 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com