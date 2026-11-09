[오피셜]'초황당 버막 사건'에 축구계 발칵, 경기장 출입문 쇠사슬로 잠근 팬들→라이벌전 전격 취소 '논란 활활'

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[스포츠조선 윤진만 기자]네덜란드 축구 리그가 황당한 이유로 경기 당일 취소되는 사태가 벌어졌다.

라이벌 관계인 비테세 아른험과 더 흐라프스합은 9일(한국시각) 비테세 홈구장 '겔레돔'에서 네덜란드 2부리그 맞대결을 펼칠 예정이었다.

하지만 비테세 구단은 경기를 앞두고 공식 SNS를 통해 경기 취소 소식을 알렸다. 빌렘 반 데르 린덴 비테세 기술이사는 공식 성명을 통해 "우리 구단은 경기 개최를 위해 관계자들과 긴밀히 협력하며 가능한 모든 노력을 다했지만, 안타깝게도 경기를 진행하는 것은 불가능했다"라고 밝혔다.

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그는 "이번 상황에 대해 깊은 유감을 표한다. 수천 명의 서포터즈, 파트너, 비즈니스 클럽 회원, 자원봉사자 분들이 이미 겔레돔 경기장에 와 있었다"라고 안타까워했다. 경기 취소에 관한 발표가 나오자, 비테세 홈 관중 사이에서 엄청난 야유가 쏟아져 나왔다.

양 구단과 아른험시, 네덜란드축구협회 등에 따르면, 이날 더 흐라프스합의 팬 다수가 구단 경기장에 나타나 출입문을 쇠사슬로 잠갔다. 이로 인해 선수단을 태운 버스가 경기장 밖으로 나갈 수 없게 됐고, 결국 경기는 취소됐다.

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더 흐라프스합 팬들은 홈팀 비테세가 원정 서포터에게 할당된 좌석을 기존 800장에서 500장으로 줄이고, 응원 도구에 대한 사전 검사를 주문한 데 불만을 품고 이같은 행동을 저지른 것으로 알려졌다.

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출처=비테세 SNS

네덜란드축구협회는 성명을 통해 해당 경기가 이날 열리지 않을 것이며, 이 문제는 징계 위원회에 회부될 것이라고 밝혔다. 협회는 "비테네스와 더 흐라프스합의 경기가 이런 식으로 진행되지 않은 것은 결코 용납할 수 없다. 서포터들이 경기 장체를 불가능하게 만드는 행위는 결코 용인될 수 없다. 이러한 행동은 그들 자신의 구단과 팀, 스포츠 전체, 그리고 축구를 즐기러 온 수천 명의 팬들에게 피해를 주는 일"이라고 밝혔다.

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비테세측은 "지난 몇 주간 우리 구단과 경찰, 그리고 지방 당국은 더 흐라프스합측에 이러한 조건을 충족할 수 있는 여러 대안을 지속적으로 제시했다"며 "그러나 경찰측 정보와 더 흐라프스합측과의 대화 내용을 종합해 볼 때, 일부 서포터들이 합의된 내용과는 다른 방식으로 응원 도구를 반입하겠다고 고집하고 있는 상황"이라고 말했다.

비테세는 이번 '보안 조치'가 과거 라이벌전에서 발생한 심각한 소요 사태를 고려한 것이라고 덧붙였다. 당시에도 더 흐라프스합 서포터들의 경기장 출입이 금지됐었다. 이에 대해 더 흐라프스합측은 "우리 구단과 서포터들의 태도 및 의지에 관해 비테세측이 발표한 내용은 사실과 다르다. 우리 구단은 우리 서포터가 이런 식으로 묘사되는 것을 결코 받아들일 수 없다"라고 밝혔다.

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그들은 "우리 역시 이번 사건에 충격을 받았다"며 "격앙된 감정을 가라 앉히고, 상황 전반이 명확히 파악된 후에 구체적인 입장을 밝히겠다"라고 전했다. 반 데르 린덴 이사는 '동일한 조건' 하에 경기를 치를 계획이라고 언급했다.

비테세와 더 흐라프스합은 각각 네덜란드 2부 10위와 15위에 위치했다. 약 32km 떨어진 인접 구단으로 네덜란드에서 손꼽히는 라이벌 의식을 지녔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com