'아뿔사, 이렇게도 경기가 취소되는구나' 네덜란드 서포터, 선수단 버스 출차 막아 연기됐다..히딩크의 친정팀 더 흐라프스합-비테세전 취소

비테세와 더 흐라프스합 경기가 연기됐다. 캡처=더 흐라프스합 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]네덜란드 프로축구 2부에서 서포터들이 선수단 버스의 이동을 막아 경기가 취소, 연기되는 일이 벌어졌다.

비테세-더 흐라프스합의 네덜란드 2부 리그 경기가 원정팀 팬들의 버스 출발 저지로 인해 취소됐다고 네덜란드 및 유럽 매체들이 9일 보도했다. 이런 이유로 프로경기가 연기된 건 무척 이례적이다.

더 흐라프스합 팬들은 비테세의 홈 겔러돔에서 열리는 경기에 원정 팬들의 입장을 금지하기로 한 결정에 항의했다. 입장 금지의 발단은 서포터들이 더비 경기 관련 보안 조치에 동의하지 않았기 때문이다.

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네덜란드 매체 보도에 따르면 더 흐라프스합 팬들은 8일 오전(현지시각) 두틴험의 홈구장 밖에 모여 원정팀 버스의 출차를 가로막았다. 네덜란드축구협회는 성명을 통해 해당 경기가 일요일에 진행되지 않을 것이며 이 사안은 징계 위원회에 회부될 것이라고 밝혔다.

축구협회는 "비테세와 더 흐라프스합의 경기가 이런 방식으로 진행될 수 없다는 것은 용납할 수 없다. 서포터들이 축구를 불가능하게 만드는 것은 완전히 참을 수 없는 일"이라며 "그들은 자신들의 클럽, 팀, 스포츠, 그리고 축구를 보기 위해 찾아오는 수천명의 서포터들에게 해를 끼치고 있다"고 주장했다.

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비테세 구단도 앞서 7일 성명에서 "경찰 정보와 관련 보안 파트너들 간의 광범위한 협의를 바탕으로 원정 팬 입장을 금지하기로 결정했다"고 밝혔다. 비테세는 800석에서 500석으로 축소된 원정 팬 배정을 제안했으며, 이는 '서포터스 도착 전 지참한 응원 용품 사전 검사'를 포함한 보안 조치 이행을 전제로 한 것이었다.

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비테세 구단은 "지난 몇 주 동안 비테세, 경찰, 그리고 지방 자치단체는 더 흐라프스합 측에 이러한 조건을 충족할 수 있는 다양한 방안을 거듭 제안했다"면서 "경찰 정보와 더 흐라프스합 측의 대화에 따르면 일부 서포터들은 합의된 내용과 다른 방식으로 응원 용품을 반입하는 걸 고집했다"고 설명했다. 비테세는 2025~2026시즌 더 흐라프스합과의 더비 당시의 심각한 소요 사태를 고려해 이번 결정을 내렸다고 한다.

거스 히딩크 감독은 고향팀 더 흐라프스합에서 레전드로 통한다. 캡처=더 흐라프스합 구단 SNS

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비테세의 빌렘 반 데르 린덴 이사는 "두 지역 구단 간의 훌륭한 더비가 관중이 가득 찬 경기장에서 오늘 열리지 못했다"면서 "경기 준비 과정에서 비테세는 관련된 모든 당사자들과 긴밀히 협력해 경기가 어떻게든 시작될 수 있도록 모든 노력을 다했다"고 말했다.

더 흐라프스합은 SNS에 올린 성명에서 "우리는 서포터들이 이러한 방식으로 묘사되는 것을 용납할 수 없다. 이번 사건에 충격을 받았다. 감정을 가라앉히고 모든 상황을 완전히 파악한 후에 구체적인 공식 입장을 내놓겠다"고 밝혔다.

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비테세는 10위이고, 더 흐라프스합은 15위이다. 더 흐라프스합은 '2002년 한-일 월드컵' 4강 영웅 거스 히딩크 감독의 고향 클럽이다. 히딩크는 선수 시절 더 흐라프스합에서 뛰었다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com