모레노 감독은 날벼락, 모리야스는 다르다...아시안컵 전격 연기에 "끝이라고 직감", 11월 유종의 미 거둔다 "감독 역량 키울 소중한 기회"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 생각에 잠겨 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

AP연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]모리야스 하지메 감독이 11월 A매치까지 팀을 잘 맡을 것을 강조했다.

일본의 스포츠호치는 8일 '모리야스 감독이 연내 퇴임에 대해서 생각을 밝혔다'고 보도했다.

아시안컵 연기가 아시아 축구의 맹주국인 한국과 일본을 뒤흔들었다. 아시아축구연맹은 앞서 3일 2027년 사우디 아시안컵 개막을 내년 1월이 아닌 12월로 연기했다. 사우디아라비아가 최근 예멘 후티 반군과의 충돌로 안전 문제가 발생한 상황, 대회를 개최하는 것이 당장은 어렵다고 판단했다.

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사진=스포츠호치 캡처

아시안컵의 연기는 예기치 못한 변수가 됐다. 감독 문제가 가장 큰 문제로 떠올랐다. 한국은 당초 9~10월, 11월 A매치 6경기 성과를 통해 모레노 임시감독을 아시안컵까지 연장할지 여부를 결정할 계획이었다. 하지만 아시안컵이 연기되며, 기대 이하의 성과를 거두고 있는 모레노호가 지속될 가능성이 크게 줄어들게 됐다. 11월 A매치 이후 전면적인 평가와 더불어 연장과 새 감독 선임 등을 결정해야 하는 한국이다.

일본도 마찬가지다. 일본은 당초 아시안컵을 위해 모리야스 감독과 짧은 연장 계약을 체결했다. 팀 조직력을 이미 최대한 이해한 감독의 지도로 아시안컵 우승을 노리겠다는 계획이었지만, 예상치 못한 암초에 충돌했다. 모리야스 감독은 더 당황스러울 수밖에 없다. 당초 북중미월드컵 이후 일본 대표팀을 떠나려고 했던 그는 후임 감독으로 알려진 오이와 고 감독을 대신해 아시안컵까지만 팀을 지휘하는 단기 계약을 수락했다. 아름다운 마무리를 위한 결단이었다. 하지만 예상치 못한 연기 소식으로 인해 그는 갑작스럽게 3달 동안 팀을 추가로 이끌고 떠나야 하는 입장에 놓이게 됐다.

로이터연합뉴스

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남은 계약 기간을 소화해야 하는 모리야스 감독은 11월 A매치를 위해 싱가포르로 떠났다. 14일 브라질, 17일에는 파라과이를 상대한다. 아시안컵의 연기로 그 의미가 다소 줄어들었지만, 모리야스 감독은 그럼에도 최선을 다하겠다는 입장이다. 그는 "아시안컵이 연기되는 순간 끝이라고 직감했다"며 "세계 최정상의 팀들과 맞붙을 수 있다는 것은 자신의 위치를 파악하고, 성장할 수 있는 기회다. 행복하다고 생각한다. 나도 감독으로서의 역량을 키울 수 있는 소중한 기회다. 세계 정상을 노리는 일본 대표팀에게는 배울 수 있는 기회가 될 것"이라고 밝혔다.

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일본은 사실상 2027년부터는 오이와 고 감독 체제에 돌입할 것이 유력하다. 일본의 산요신문은 '오이와 감독은 3월부터 일본 대표팀을 이끌 것이 확실해졌다. 유카와 가즈유키 전무는 그럴 계획임을 확인했다. 일본 올림픽 대표팀과 겸임으로 이뤄질 예정이다'고 설명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com