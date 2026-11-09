'A매치 휴식기, 교체냐 또 유임이냐' '결정 장애' 맨체스터 유나이티드 경영진, 캐릭 유임이냐 경질→하우 또는 나겔스만 中 선택 갈림길

INEOS chairman Sir Jim Ratcliffe reacts on stage during the inauguration of the Greensand carbon capture and storage (CCS) project in Esbjerg, Denmark, on September 18, 2026. Greensand is the first project in the European Union designed to demonstrate a full CCS value chain, including the capture, transport and storage of carbon dioxide in depleted oil and gas reservoirs beneath the North Sea. (Photo by Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

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[스포츠조선 노주환 기자]프리미어리그 18위로 추락한 맨체스터 유나이티드가 이번 11월 A매치 휴식기를 맞아 위기의 마이클 캐릭 감독의 거취에 대한 결정을 내릴 예정이다.

맨유는 이번 2026~2027시즌 초반 매우 안 좋은 흐름을 타고 있다. 특히 프리미어리그 개막 후 10경기에서 단 1승(5무4패)으로 승점 8점에 그쳤다. 리그 18위로 강등권에 위치해 있다. 물론 아직 남은 경기가 28경기로 많다.

맨유는 지난 주중 AS로마와의 유럽챔피언스리그 경기에서 3대2 역전승을 거두며 최근 9경기 무승 행진을 끊었다. 캐릭에 대한 압박은 살짝 꺾였지만 팀의 전체적인 경기력은 올라오지 않고 있다. 특히 수비에서 실점이 너무 많다. 주말 애스턴 빌라와의 홈 경기에서도 8골을 주고 받는 난타전 끝에 4대4로 간신히 비겼다. 거의 막장 스릴러 드라마 같았다는 평가가 쏟아졌다. 맨유 선수들은 지지 않기 위해 투지를 보여주기도 했지만 또 대량 실점했다. 캐릭이 해결해야 할 여러 문제점들을 적나라하게 드러냈다. 이제 다시 A매치 휴식기다. 맨유 경영진은 약 2주간의 시간을 벌었다. 결정을 내릴 수 있는 타이밍이다.

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epa13363515 Manchester United manager Michael Carrick reacts after the English Premier League match between Manchester United and Aston Villa in Manchester, Britain, 08 November 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

이미 캐릭을 대체할 인물에 대한 보도는 쏟아졌다. 영국 지역지 맨체스터 이브닝뉴스에 따르면 에디 하우(전 뉴캐슬 감독)와 율리안 나겔스만(전 독일 대표팀 감독) 두 명만이 현실적인 후보로 거론되고 있다. 최근 하마평에 급부상한 전 프랑스 대표팀 감독 디디에 데샹은 관심이 없다고 한다. 하우와 나겔스만 모두 즉시 선임이 가능하다. 둘다 맨유 지휘봉에 관심이 있는 것으로 알려졌다. 단 하우가 맨체스터로 향할 경우 전 소속팀 뉴캐슬에 보상금을 지불해야 한다.

캐릭 감독은 애스턴 빌라전 후 스카이스포츠와의 인터뷰에서 자진 사퇴 가능성에 대해 "전혀 고려하지 않고 있다. 스스로 물러나는 일은 없을 것"이라고 못 박았다. 캐릭 감독은 이번 시즌 전 맨유 구단과 2년 계약했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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