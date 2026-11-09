일본 축구 '오피셜' 깜짝발표, "황희찬 소속팀 후배, 日 국대 됐다!"…잉글랜드 청대 출신+울버햄튼 미드필더, U-19팀 추가발탁

출처=루크 롤링스 SNS 캡쳐

출처=풀나인티 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]미국 원정을 앞둔 일본 19세이하(U-19) 축구대표팀이 한국인 윙어 황희찬(샬케) '후배'를 추가 발탁했다.

일본축구협회(JFA)는 9일, 미국 원정을 앞둔 U-19 대표팀 선수단 변경 사항을 발표했다. 미드필더 도쿠무라 카에데(마치다 젤비아)와 마호 에드워드(오미야 아르디자)가 컨디션 난조로 낙마했고, 공격수 키미 카이(콘사도레 삿포로), 미드필더 고바야시 시몬(산프레체 히로시마)가 대체 발탁했다. 여기에 울버햄튼 소속 미드필더 루크 롤링스가 U-19 대표팀에 추가 발탁됐다.

2008년생인 롤링스는 일본인 어머니와 잉글랜드 아버지를 둔 혼혈 선수로, 도쿄에서 태어났다. 수비형 미드필더인 그는 13세부터 잉글랜드 클럽인 울버햄튼 유스팀에서 뛰었다. 과거 잉글랜드 U-16, U-17 대표팀에서 뛰었을 정도로 일찌감치 잠재력을 인정받았다.

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출처=루크 롤링스 SNS 캡쳐

출처=루크 롤링스 SNS 캡쳐

롤링스는 지난여름 황희찬이 샬케로 임대를 가기 전인 지난해 4월 울버햄튼과 프로 계약을 체결했다. 아직 1군 공식 경기에 출전한 적이 없지만, 프리시즌 등을 통해 1군 훈련을 소화했고, 올 시즌 왓포드와의 챔피언십 경기에선 교체 명단에 이름을 올리기도 했다. 주로 울버햄튼 U-21팀 일원으로 공식 경기 10경기에 출전했다.

일본 U-19팀은 미국 원정길에 롤링스 포함 해외파 5명과 동행했다. 골키퍼 무라마츠 슈지(LA FC)를 비롯해 야마모토 텐타로(도르트문트), 세구치 히로토(코시체), 니카와 시온(신트트라위던) 등이 미국, 파라과이, 콜롬비아와의 3연전에 나선다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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