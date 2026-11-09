"준우승 해서 죄송합니다" 초박살, 충격의 '오피셜' 공식발표, '세기의 자멸' 중국 구단 감독 경질+회장·단장 동반 사임…사과문까지 게재

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[스포츠조선 윤진만 기자]뼈아픈 역전 우승을 헌납한 존 알로이시 청두 룽청 감독이 결국 경질됐다.

청두는 지난 8일 2026년 중국슈퍼리그(CSL) 최종전에서 산둥 타이산에 2대3으로 패하며 다롄 잉보에 우승을 헌납한지 하루만인 9일 대책을 내놨다. 일부팬이 선수단 숙소 앞에서 항의의 뜻을 표명할 정도로 민심이 '떡락'한 상황에서 빠르게 움직였다.

청두는 공식 채널을 통해 호주 출신 존 알로이시 감독을 경질한다고 발표했다. 지난 1월, 서정원 전 감독 후임으로 청두 지휘봉을 잡은 알로이시 감독은 기존 스리백을 버리고 포백으로 전환하며 시즌 초반부터 치고 올라섰지만, 후반기에 들어 단 3승에 그치는 부진으로 18점차 리드를 지키지 못하고 0.02% 확률로 역전을 헌납했다. 다롄은 최종전에서 톈진 진먼후를 3대1로 꺾었다. 전 세계 언론은 '세기의 자멸', '역대 최고의 역전극' 등의 반응을 보였다. 청두가 우승을 놓칠 확률은 0.02%에 수렴했던 것으로 전해졌다.

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구단은 공식 성명을 통해 알로이시 감독이 더 이상 팀을 이끌지 않게 되었다고 발표했다. 더불어 구단 수뇌부도 동반 퇴진했다. 왕레이 회장과 우보 단장이 동시에 사임했다. 청두는 새로운 시기에 대비해 경영진과 코치진을 재정비하는데 집중할 것으로 보인다.

사상 첫 우승을 놓친 청두는 8일 팬들에게도 사과의 뜻을 전했다. "우리가 상대보다 부족했음을 겸허히 인정하고 결과를 존중하며, 이번 경험을 배움의 기회로 삼겠다"라고 밝혔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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